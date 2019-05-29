0553 313 94 23

DÜBİDER’den ‘birlik’ vurgusu

DÜBİDER Başkanı Mehmet Mercan, “Girisimci üyeler birbirlerine güven verirler.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59
DÜBİDER’den ‘birlik’ vurgusu

DÜBİDER Başkanı Mehmet Mercan, “Girisimci üyeler birbirlerine güven verirler. Kriz dönemlerinde manevi dayanışma büyük fırsatlar sunabilir. Ekonomi krize karsı dayanışma en önemli çaredir. Bugün cari piyasa ticari hayatta derin yaralar açmaktadır" dedi.


Döner Üreticiler Birliği (DÜBİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan, döner üreticileri ile bir araya geldi.


Buluşmada açıklamalarda bulunan Mercan, “Bugün iş dünyamızın öncü ve değerli aktörleriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dernekleşme sürecinde ilk adımdır. Bu vesile ile Allah’a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Asya ve Avrupa yakaları olarak birleşmiş hali olan İstanbul dünya nüfusunun önde gelen kentlerinden biridir. Dünya ekonomisine değer katan İstanbul’da güç birliği yapanlar küresel kavgaların yaşandığı dünyada, bilindiği gibi güç ekonomidir. Oluşturmakta olduğumuz birlik ülkemize hem ekonomi anlamında hem de istihdam anlamında önem arz etmektedir” dedi.


"Ekonomik dayanışma geleceği yönetmektir. Atalarımız;birlikten kuvvet ayrılıktan azap doğar demişlerdir”


Mercan, “Maddi ve manevi kalkınmanın temeli dayanışmadır. Değerli girişimciler paranın güç haline geldiği bir dünyada yasıyoruz. İslam’ın aslı emri, sosyal ve ekonomik dayanışmadır. Güç elde etmenin ru¨knu¨, sosyal ve ekonomik dayanışmadan geçer. Çünkü Kuran’ın aslı emri dayanışmadır. Dayanışma için birlik olmak zorundayız. Ekonomik güçlerimizi, girişimci ruhlarımızı birleştirmeliyiz. Sosyal ve ekonomik alanda kurumsallaşma esastır. Bu kurumsallaşma döner üreticiler birliğinin güçlü iş dünyasının dayanışması demektir. İş dünyasının güçlü fertleri dayanışmayı bir Rahmet görmelidirler. İş dünyası kurumsallaşmanın gücüyle bireysel ekonomilerine de katkı sağlayacaklardır, çünkü birlikten kuvvet doğar" diye konuştu.


“Ekonomı·de gu¨ven ve tecru¨be aslı unsurdur. İslam’ın temel ru¨knu¨de tehlı·kede ı·s¸tı·rak, nı·mette ı·se taksı·mattır”


Mercan, “I·nsanogˆlu ve s¸irketler yüzde 50 riskiyle yas¸arlar. Yarın hangi s¸irketin bas¸ına ne gelicegˆini bilemezsiniz , do¨ner u¨reticileri birligˆi u¨yeleri tehlikelerde is¸tirak ediceklerdir. Do¨ner u¨reticileri birligˆi maddi ve manevi dayanıs¸ma ic¸inde olacaklardır.Gu¨ven unsuru ancak kars¸ılıklı teminat ile sagˆlanır. Tarihten gu¨nu¨mu¨ze go¨nu¨llu¨ o¨rgu¨tlenmeler, sosyal ve ekonomik dayanıs¸malar du¨nyada o¨nemli is¸ler bas¸armıs¸lardır.Giris¸imci u¨yeler birbirlerine gu¨ven verirler.Kriz do¨nemlerinde manevi dayanıs¸ma bu¨yu¨k fırsatlar sunabilir. Ekonomi krize kars¸ı dayanıs¸ma en o¨nemli c¸aredir. Bugu¨n cari piyasa ticari hayatta derin yaralar ac¸maktadır. Bo¨ylesine bir risk ortamında do¨ner u¨reticileri birligˆi, kurmak istedik, hepinize s¸imdiden katkılarınızdan dolayı tes¸ekku¨r ederim” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130 yaralı
    1. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    2. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    3. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    4. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    5. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    6. Antalya çilek üretiminde marka
    7. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    8. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    9. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    10. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    11. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    12. Güvenlik korucuları ve şehit..
    13. Solingen faciasının 26. yılı
    14. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    15. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    16. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    17. İDO’da yaz tarifesi başlıyor
    18. U19 final maçı sonrası tekme ve..
    19. İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    20. Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum