Dubai'de polislerin kullandığı hava aracı yere çakıldı

Moskova merkezli Hoversurf tarafından üretilen Scorpion isimli hava aracı, küçük ve kompakt yapısıyla trafik derdini de ortadan kaldıracağı için Dubai yönetiminin dikkatini çekti.

Yönetim, daha sonra hava aracını Dubai polisinin de kullanabilmesi için Rus şirketle bir anlaşma imzaladı.

Rusya'da yapılan zorlu testlerden başarıyla geçen Scorpion, Dubai'de yapılan ilk test uçuşlarında kaza yaptı. O kaza testi kayıt altına alan kameralara böyle yansıdı.