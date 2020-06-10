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Dünya

Dubai'de polislerin kullandığı hava aracı yere çakıldı

Dubai'de polislerin kullanmaya başlayacağı hava aracı yapılan ilk testlerde yere çakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:23:00 -

Moskova merkezli Hoversurf tarafından üretilen Scorpion isimli hava aracı, küçük ve kompakt yapısıyla trafik derdini de ortadan kaldıracağı için Dubai yönetiminin dikkatini çekti.

Yönetim, daha sonra hava aracını Dubai polisinin de kullanabilmesi için Rus şirketle bir anlaşma imzaladı.

Rusya'da yapılan zorlu testlerden başarıyla geçen Scorpion, Dubai'de yapılan ilk test uçuşlarında kaza yaptı. O kaza testi kayıt altına alan kameralara böyle yansıdı.

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Yorumlar

ÖMER

TÜRK MALI HAVA ARACI YAPILIYOR BEKLEYİN ONLARDAN ALIN BEYİNSİZLER
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emre

bunların yaptığı her iş böyle
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