Dubai’de binaya İHA isabet etti

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan Dubai Creek Harbour bölgesindeki bir konut kulesine insansız hava aracı (İHA) düştü.

Saldırı sonrası binanın üst katlarında küçük çaplı yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yetkililer, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.