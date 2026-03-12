  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist kuşatma ancak İslam Birliği ile dağılır! Kader bizi tek yumruk olmaya zorluyor Trump'tan İran açıklaması: Henüz bitirmedik İsrail saldırılarında 12 kişi öldü! Lübnan’da yine kan aktı İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak" Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü Uluslararası hukuk paspas edildi! Paris'te kritik zirve: "Masada sadece kirli çıkarlar var" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir
Dünya Dubai’de binaya İHA isabet etti
Dünya

Dubai’de binaya İHA isabet etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dubai’de binaya İHA isabet etti

Körfez’de savaş rüzgarları eserken, Dubai’nin popüler yerleşim bölgelerinden Dubai Creek Harbour’da çok katlı bir binaya İHA isabet etti. Binada çıkan yangın sivil savunma ekiplerince kontrol altına alınırken, bölge sakinleri hızla tahliye edildi.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan Dubai Creek Harbour bölgesindeki bir konut kulesine insansız hava aracı (İHA) düştü.

Saldırı sonrası binanın üst katlarında küçük çaplı yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Yetkililer, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23