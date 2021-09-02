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Gündem Dualı açılışı hazmedemeyenler buna ne diyecek?
Gündem

Dualı açılışı hazmedemeyenler buna ne diyecek?

Yargıtay binasının açılışında dua edilmesine tepki gösteren hazımsızlara İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan tokat gibi bir cevap geldi. Altun; Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk TBMM'nin açılışındaki dualı fotoğrafıyla yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 01:53:00 -
Dualı açılışı hazmedemeyenler buna ne diyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte dua ederek Yargıtay yeni hizmet binasının açılışını yapmasına eleştiri gelmişti.

"Nasıl başladı, nasıl gidiyor?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu eleştirilere paylaştığı iki fotoğrafla yanıt verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisinin açılışını dua ile yaptığı fotoğrafı paylaşan Altun, tweetine sosyal medyanın meşhur akımı olan "Nasıl başladı, nasıl gidiyor?" yazdı.

 

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