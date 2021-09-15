Dualarımız abimizle

Oğzuhan Gültekin Ankara

22 yıl önce evlatlarını terörden korumak amacıyla Erzurum’daki köyünü bırakarak İzmir’e yerleşen ancak buna rağmen üniversitede okuyan çocuğunu HDP aracalığıyla terör örgütüne kaptıran ve İzmir HDP İl Başkanlığı önünde kaçırılan kızına kavuşmak için evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, evladına kavuşmak amacıyla Ankara’ya ‘umut yürüyüşü’ başlattı. Dün öğle saatlerinde Uşak’a ulaşan baba Laçin, 11 yıl önce Kocaeli'nde öğrenciyken HDP tarafından kaçırılan kızını günlerce aradığını, HDP Kocaeli il binasında tutulduğunu öğrenince, çocuğunu almaya çalıştığı için darp edildiğini anlattı. Laçin, yaptığı araştırma sonrasında kızını bir itirafçıya teslim ettiklerini, kızının önce İstanbul HDP il binasına götürüldüğünü ve 3 ay eğitim aldıktan sonra dağa çıkarılmak üzere Diyarbakır HDP il binasına gönderildiğini söyledi.

HDP gençleri 81 ilden toplayıp dağa gönderiyor

Uşak kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi’nde, giydiği “HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver” yazılı tişört, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla yürüyüş yapan Laçin, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Terörün kendisini takip ettiğini ileri süren Laçin, “Terör dediğim, dağdaki terör kadrosu değil. Ayakçıları var, yaltaklık yapanları, HDP’si var. Dağdaki PKK’lı kim nerede öğrenci, kim nerede okuyor bilmiyor, bu bilgileri HDP 81 ilden topluyor Diyarbakır il binasında bir araya getiriyor, oradan dağa gönderiyorlar” dedi.

HDP önünde kamp kuracak

Kızına kavuşmak için mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Laçin, “Vatan, bayrak ve evlat hasreti dedim yola çıktım. Ankara HDP Genel Merkezi önünde kamp kurup kızıma kavuşana kadar, evladımı HDP’nin tuzağından kurtarana kadar evime gelip de rahat oturamam, yatamam. Bu karardayım. Kızım da beni duyuyorsa, kızıma da sesleniyorum, kaç kurtul, devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Senin yerin dağ, mağara değil baba ocağıdır” diye konuştu.

Yüce Allah hiç birimizin çabasını boşa çıkarmasın

Laçin, buradaki açıklamalarının ardından Ankara’ya yürüyüşüne devam ederek akşam saatlerinde Afyonkarahisar’a ulaştı.

Laçin’in başlattığı yürüyüşe Diyarbakır’da evlatları için 3 yıldır nöbet tutan annelerden de tam destek geldi.

“Ne yapıyorsak evlatlarımızın geri gelmesi için yapıyoruz” diyen Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, “Mehmet Laçin abimin yürüyüşünü canı gönülden destekliyorum. Keşke sağlık sorunlarım olmasaydı da ben de buradan Ankara’ya abime destek olmak için yürüyebilseydim. Ama gönüllerimiz bir. Amaçlarımız bir. Hepimiz bir amaç uğruna toplandık. Hepimiz evladımız için çabalıyoruz. Yüce Allah hiç birimizin çabasını boşa çıkarmasın. Burada ne mucizelere şahit olduk. Hepimizin umudu var. Allah bizim hakkımızı bu teröristlere bırakmasın. Kendisini tebrik ediyorum. Allah ayağına taş değdirmesin. Tek başına aylardır İzmir’de evladı için mücadele ediyor. Şimdi tek başına o yolları yürüyor. Dualarımız abimizle. Yolu açık olsun” dedi.

Acılı anne Solmaz Övünç de herkesin çabasının hasret kaldığı evlatları için olduğunu söyledi.

Elbet bir gün kazanacağız

Övünc, “Biz burada nöbet tutarken Mehmet abimiz orada tek başına nöbet tutuyordu. Şimdi evladı için kilometrelerce yol yürüyecek. Annesinin babasının yanında olan çocuklar görsün. Bir baba, bir anne çocuğu için neler yapıyor. Biz yavrularımız için dağları yerinden oynatmayı göze alıyoruz. Allah abimizin yolunu açık etsin. Dualarımız, gönüllerimiz onunla. Yürüdüğü yolda Allah onu zorluklarla karşılaştırmasın. Elbet bir gün kazanacağız. Hepimiz evlatlarımızı bağrımıza basmak için uğraşıyoruz. HDPKK bizim karşımızda kaybedecek. Bu mücadele asla bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

