Dualar Gazze için Arş’ı delecek! Üç ayları idrak eden Mü’minler, bugün Berat Kandili vesilesiyle ellerini semaya açacak

İbadet ve diriliş mevsimi 3 ayları büyük bir kalbi coşku içinde idrak eden Mü’minler, bugün Berat Kandili vesilesiyle ellerini semaya açacak. İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve Ramazan Bayramı’yla sona eren üç aylar, Müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır. Berat Kandili, 12 Ocak’ta başlayan “üç aylar”ın ikinci ayı Şaban’ın 15’inci gecesine denk geliyor. İslam’a göre “berat” günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Müslümanların en kutsal zaman dilimi olan Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nde Müslümanlar her yıl olduğu gibi bu sene de bu geceyi nafile namazlar kılarak ve dualar ederek geçirecekler. Hazreti Muhammed’in (sav), Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.”

Hatipoğlu: Kulluk bu geceye mahsus değil beş vakit tescil edilmiş

Berat Gecesinin faziletleriyle ilgili gazetemize konuşan Sultanahmet Camii emekli İmamı Emrullah Hatipoğlu, “Onun ötesinde; yani bir beraat etmeyi arzu eden kişi ne yapacak? Öncelikle kendisi tövbekâr olacak. Beraat Gecesi muhtelif geceler, vesilelerdir, onun için tövbekâr olacağız. Hatalarımızı göreceğiz, mümin kardeşliğine uymayan davranışlarımızı gözden geçireceğiz. Din bizden sadece bir gece yapıp, sonra bırakmamızı istemiyor. Kuran’a ve sünnete uygun bir hayat sürmemizi istiyor, emrediyor. Dini sadece birkaç geceye hasretmemek lazım. Din; bizim günlük hayatımızın her alanına hükmetsin diye vardır. Bu geceler birer dönüş vesilesi olmalıdır. Yani Allah’ın ikramı var. Her gece var aslında. Hatta bir söz vardır. ‘Kıymeti bilinse her gece Kadir Gecesi’dir.’ Ramazan gelip geçiyor. İlla Kadir Gecesi, yirmi yedinci gece mi diyelim? Fırsatı ganimete dönüştürmek için teşvik etmek lazım. Kulluk bu geceye mahsus değildir, beş vakit tescil edilmiş Miraç’ta” diyerek, müslümanlar için yol haritasını hatırlattı.

