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Spor “Duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur…”
Spor

“Duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur…”

Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Mesut Özil’in dünkü Karagümrük-Fenerbahçe maçından önce ettiği duayı hatırlatarak, “Mesut Özil'in duası kabul oldu. Allah' a edilen duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur” dedi. Durmaz’ın sözleri, Mesut’u dua üzerinden eleştiren Fatih Altaylı hazımsızına bir gönderme olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:25:00 -
“Duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur…”

 yeniakit.com.tr 

Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe’de, 81 dakika oyunda kalan Mesut Özil maça damga vurdu. Yüzde 98’lik isabetli pas oranıyla dikkatleri üzerine çeken Mesut Özil, performansıyla büyük beğeni topladı.

Her maç öncesi olduğu gibi dün de dua ederek mücadeleye başlayan Mesut Özil, Fenerbahçe’nin galibiyetinde büyük rol oynadı.

Maçın ardından Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz da Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında Durmaz, “Bugün maça başlarken dua eden Mesut Özil'in duası kabul oldu. Allah' a edilen duadan rahatsız olan kafirlere duyurulur.” ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Durmaz’ın bu sözleri, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya bir gönderme olarak yorumlandı.

Fatih Altaylı’nın dua hazımsızlığı

Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında, Mesut Özil’in maçlardan önce dua etmesini eleştirmişti. 28 Şubat kafasını yaşatmada ısrarcı olan Altaylı, “Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler” diyerek, Mesut’un dua ederken çekilen görüntülerini işaret etmişti.

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Yorumlar

tek vatan

Fatih Altaylı ana adı .... baba adı  kendisinin cibilliyeti ...
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Van lı

Küfrün ve ..ların çocuğu f.altaylı.
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