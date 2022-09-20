Duacınızım ve sadık ferdinizim

Osmanlı Cihan Devleti’nin 36’ncı padişahı, İslam’ın 115’inci halifesi Sultan 6. Vahdeddin Han’a yönelik ağır hakaretlerde bulunan çevrelerin maskesini düşüren Mustafa Kemal imzalı vesikaya Akit ulaştı.

‘Hain’ değil, ‘Duacınızım’ diyor

600 yıl boyunca Haçlı saldırılarına set olup İslam’ın sancaktarlığını yapan Osmanlı’nın son padişahı Sultan Vahdeddin’e “soysuz”, “hain” gibi hakaretlerde bulunan mason Tunç Soyer ile CHP’li avanesi, sövgülerine Mustafa Kemal kılıfı geçiriyor. “Ama Atatürk de Nutuk’ta dedi” savunması yapanların yüzünü kara çıkartan arşiv belgesi, raflardan indirildi. Akit’in ulaştığı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ndeki (eski Başbakanlık Osmanlı Arşivi) “1917-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge”nin 106 No’lu vesikasında, Mustafa Kemal Paşa’nın İstiklal Harbi’nin ateşinin harlandığı günlerde Sultan Vahdeddin’e yönelik hürmetkâr sözlerde bulunduğu gözler önüne serildi. İstiklal Savaşı’nın sürdüğü 8 Temmuz 1919 tarihinde kaleme aldığı mektupta “daima koruyucunuzum”, “kölece bağlıyım”, “sadık ferdinizim”, “sıhhat ve afiyetiniz için duacıyım” gibi ifadelere yer verdiği kaydedildi. Mektupta, Erzurum Kongresi öncesi askerlik vazifesinden istifa eden M.Kemal’in baştan sona Vahdeddin Han’a yönelik iyi dilek ve temennilerinden oluşan “Mabeyni Humayun Cenabı Mülûkâne Başkitabeti Vasıtasıyla Atebei Ulyai Hazreti Padişahiye” başlıklı mektubun öne çıkan satırları şöyle:

Vahdeddin'e övgü

“...Tertemiz ve kölece bağlarla bağlı bulunduğum şefkatli kalbinizin ve emellerinizin yorgunluğa uğramasına hiçbir şekilde razı olamayacağım cihetle /.../ Yüce saltanat ve hilafet makamının ve soylu milletinizin hayatımın son noktasına kadar daima koruyucusu ve sadık bir ferdi gibi kalacağımı tam bir bağlılıkla arz ve temin eylerim. /.../ Sıhhat ve afiyeti cenabı mülûkâneye [yüce padişaha] dua ve her türlü afetten korumasını cenabı kibriyadan niyaz eylediğim...”

İşte o satırlar

Bir Osmanlı paşası olan Mustafa Kemal’in, ümmetin temsil noktası olan padişahlık ve halifelik makamına yönelik kaleme aldığı ve Sultan Vahdeddin Han’a bariz şekilde övgülerde bulunduğu mektubun tamamı şöyle: “Şimdiye kadar gerek zati akdesi humayunlarına ve gerek Harbiye Nezareti’ne yaptığım başvurularda vatan ve milletin ve yüce hilafet makamının uğradığı ve düştüğü acıklı neticelere ve buna karşı meydana gelen acıları ve milli vaziyetleri tekmil safahat ve hakikatiyle arz ettim. Bunu yapmakla mukaddesatımın acizane nefsime yüklediği en yüksek ve en vicdani vazifelerden birini yapmış oldum. İşlerimin ve übeydâne (kul olarak) teşebbüslerimin İngilizlerce vatan müdafaası şeklinde değil, başka şekilde anlaşılmasından dolayı hükümeti seniyelerinin zor bir baskı vaziyeti altında kaldığı irade buyrulup bildiriliyor. Hükümeti seniyelerinin ve payitahtı saltanatı humayunlarının zaten ne gibi baskı ve acı kısıtlama şartları altında bulunduğu gerek çakerlerince [kul, köle] ve gerek bütün soylu milletinizce tamamen ve açıkça bilinmekte olduğu için bu baskı ve kısıtlamanın daha fazla yayılmasına ve özellikle pek büyük tertemiz ve kölece bağlarla bağlı bulunduğum şefkatli kalbinizin ve emellerinizin yorgunluğa uğramasına hiçbir şekilde razı olamayacağım cihetle yalnız acizane memuriyetime değil, bütün övüncünü vatan ve milletimin ve kutsal makamınızın bereket ve kurtuluş ışığından alan pek çok sevdiğim mübarek askerlik hayatıma da veda suretiyle arzı fedakâri eylerim. Yüce saltanat ve hilafet makamının ve soylu milletinizin hayatımın son noktasına kadar daima koruyucusu ve sadık bir ferdi gibi kalacağımı tam bir bağlılıkla arz ve temin eylerim. Yüce askerlik mesleğinden istifa ettiğimi Harbiye Nezareti’ne arz ettim. Sıhhat ve afiyeti cenabı mülûkâneye dua ve her türlü afetten korumasını cenabı kibriyadan niyaz eylediğim muhati ilmi âli buyuruldukta ferman.

8 Temmuz 335 (8 Temmuz 1919)

Kulları Mustafa Kemal.”

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