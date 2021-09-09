Dua okunması Ataklı'ya ağır gelmiş! Askere sitem etti

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Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yargıtay'ın yeni binasının açılışında dua okunması Can Ataklı'ya ağır geldi. Duayı hazmedemeyen ve eski Türkiye'deki vesayeti özleyen Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle suçladı.

Ataklı, "Efendim Türk ordusu laikliğin bekçisidir felan filan diye iri iri konuşulur. Ve benim zavallı demokrat insanlarım o duygu ve düşünce içinde ordusuna sarılır. Benim ordum geçit vermez diye düşünüyor. Bakıyorsunuz Yargıtay yargının mabedi. Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor dua okuyor. Yargıtay Başkanı tepki vermeden ellerini açıyor. Bana burası Müslüman ülke ne bekliyordunuz diyor. Bana bunu yutturamazsınız. Benim ordum bu konuda da tepkisiz yani görüşsüz." dedi.