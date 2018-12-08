'Dua Listesi' için kritik karar
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün ABD'de yaşayan elebaşı Fetullah Gülen’in bizzat dua edeceğini söylediği 944 kişilik dua listesinde adları geçen 47 kişi tutuklandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz salı günü 944 kişilik dua listesinde adları geçen 96 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yargı alanında bulunan 96 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı üzerine bu kişilerden 60’ı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin Sancaktepe’de örgüte ait "gaygubet" evinde yakalandığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen 60 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler.
47 kişi tutuklandı
Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkeme, 13 kişinin yurt dışına çıkışını yasakladı.
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