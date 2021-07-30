Dua Lipa'dan Türkiye mesajı

Dua Lipa, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, 'Türkiye, seninleyim' notunu düştü.

Türkiye'nin başta Antalya'nın Manavgat ilçesinde olmak üzere farklı noktalarında etkili olan orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor.

Yangınla mücadele devam ediyor

Birçok farklı noktada çıkan yangınlar uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol altına alınmaya çalışılırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.

Dua Lipa'dan destek mesajı

Türkiye'de yaşanan bu zor dönemde Dua Lipa, sosyal medya hesabı üzerinden yangınlarla ilgili destek mesajı yayınladı.

Dua Lipa yayınladığı mesajında, yangının etkisi altında olan şehirlerin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, Türkiye’nin yanında olduğu notunu düştü.

"Türkiye, seninleyim"

Dua Lipa paylaşımında, şu ifadeleri not düştü:

"Zavallı gezegenimiz yanıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. ANNEMİZİ KORU (doğa ana). Türkiye, seninleyim."