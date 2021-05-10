Dua Lipa'dan Filistin'e destek
İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere saldırması sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dua Lipa, paylaştığı mesajında Filistinlilere destek verdi.
Ramazan ayının başlamasının ardından saldırı ve şiddeti giderek artıran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenledi. Yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırı düzenleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya, Yahudi yerleşimciler de Filistinli sivillere zor anlar yaşattı.
İsrail polisinin saldırısına taşlar ve cam şişelerle karşılık veren Filistinli gençler Şam Kapısı ile Sahire Kapısında büyük mücadele verdi. İsrail'in saldırılarında 200'den fazla Müslüman yaralandı.
Dua Lipa'dan destek
Yaşananlar dehşetle karşılanırken bir tepki de dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan geldi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Lipa, #saveseheikhharrah (Şeyh Jarrah'ı koru) etiketine destek verdi.
İşte o paylaşım: