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Dünya Dua Lipa'dan Filistin'e destek
Dünya

Dua Lipa'dan Filistin'e destek

İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere saldırması sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dua Lipa, paylaştığı mesajında Filistinlilere destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:25:00 -
Dua Lipa'dan Filistin'e destek

Ramazan ayının başlamasının ardından saldırı ve şiddeti giderek artıran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenledi. Yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırı düzenleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya, Yahudi yerleşimciler de Filistinli sivillere zor anlar yaşattı.

İsrail polisinin saldırısına taşlar ve cam şişelerle karşılık veren Filistinli gençler Şam Kapısı ile Sahire Kapısında büyük mücadele verdi. İsrail'in saldırılarında 200'den fazla Müslüman yaralandı.

Dua Lipa'dan destek

Yaşananlar dehşetle karşılanırken bir tepki de dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan geldi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Lipa, #saveseheikhharrah (Şeyh Jarrah'ı koru) etiketine destek verdi.

İşte o paylaşım:

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Yorumlar

şeyh carrah oraya gelirse sana şarkı söyletmez öyle! yalan mı? müslüman mı bu bayan?
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