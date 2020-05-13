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DÜ Veteriner Fakültesinin projesi araştırma programına kabul edildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalının da dahil olduğu "SARS-CoV-2 Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen MRNA Aşısının Geliştirilmesi Projesi, Korona Virüse Yönelik Aşı ve İlaç Geliştirilmesi Programına kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:27:33 -
DÜ Veteriner Fakültesinin projesi araştırma programına kabul edildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalının da dahil olduğu "SARS-CoV-2 Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen MRNA Aşısının Geliştirilmesi Projesi, Korona Virüse Yönelik Aşı ve İlaç Geliştirilmesi Programına kabul edildi.


DÜ Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalının da dahil olduğu Korona Virüse Yönelik Aşı ve İlaç Geliştirilmesi Araştırma Programında Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş, TÜBİTAK-MAM Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş olarak görev alırken, Selçuk Üniversitesi de Yürütücü Kuruluş olarak görev alıyor.


TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformunda korona virüs salgınına neden olan Sars-Cov-2’ye yönelik olarak Türkiye’de devam eden protein ve DNA temelli aşı çalışmaları arasında bulunan Dicle Üniversitesinin de dahil olduğu RNA temelli bu proje için belirlenen stratejik hedef süresinin 6 ay olduğu belirtildi.

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