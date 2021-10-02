DÜ Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Düzce Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmekte. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Doçent ve Profesör kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.



Başvuru Tarihleri: 01.10.2021 - 15.10.2021

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