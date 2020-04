DTSO’dan küçük işletmelere kredi desteği

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, küçük işletmeler için can suyu kredisi çalışmalarını tamamladıklarını, esnafların Halk Bankası aracılığı ile kredilerini alabileceklerini dile getirdi.

Korona virüs (COVİD-19) pandemisi nedeni ile küçük işletmelerin bir çoğu iflasın eşiğine geldiğini gören DTSO küçük esnaf için can suyu kredisi çıkartma çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaların sona geldiğini küçük esnaf için kredi havuzu oluşturduklarını dile getiren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “KOBİ’lerimize yönelik olarak açıkladığımız nefes kredisinin ardından şimdi de küçük ölçekli işletmelerimize yönelik olarak Halk Bank aracılığı ile can suyu kredisini hayata geçiriyoruz. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor süreçte üretimin durmaması, işletmelerimizin faaliyetlerine devam edebilmesi için 27 Nisan itibariyle başlatılan nefes kredisine ek olarak bugün itibariyle de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Halk Bank işbirliğiyle 25 bin lirası kredi, 25 bin lirasıda paraf kart olmak üzere 50.000 liralık can suyu kredisi sağlıyoruz. 6 ay ödemesiz yıllık %7,5 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı sağlanmaktadır. Bu zor günlerin sonunda tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte aydınlık günlerde buluşabilmek ümidiyle, bu önemli çalışmamızda emeği geçen başta TOBB başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.