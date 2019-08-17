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DTSO Başkanı Şahin, “Hızla gelişen bir Düzce ortaya çıkmıştır”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 17 Ağustos depreminin 20.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:35
DTSO Başkanı Şahin, “Hızla gelişen bir Düzce ortaya çıkmıştır”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 17 Ağustos depreminin 20. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin, 20 yıl önce yaşanan acının bir daha yaşanmamasını dileyerek“20 yıl önce bölgemizde meydana gelen büyük felaketten on binlerce vatandaşımız etkilenmiş, kimi evsiz kalmış, kimi yıkılan binaların altında kalarak can vermişti. Devletimiz cansiperane şekilde bölgeye sahip çıkarak yaralarımızın hızla sarılabilmesi için çalışmalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kısa zamanda depremin izleri silinerek yeniden bir şehir inşa edilmiş, geride kalan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bugüne geldiğimizde, devletimizin özverisi ve yapılan tüm teknik çalışmaların neticesi olarak hızla gelişen bir Düzce ortaya çıkmıştır. 20 yıl önce yaşanan bu büyük acının bir daha yaşanmamasını temenni ederek, felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:35
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