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DTSO Başkanı Şahin, “Düzce’ye değer katacak her projeye destek vereceğiz”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Sektör Danışma Kurulu ve Proje Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada “Düzce’ye değer katacak her projeye elimizden geldiğince tüm desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
DTSO Başkanı Şahin, “Düzce’ye değer katacak her projeye destek vereceğiz”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Sektör Danışma Kurulu ve Proje Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada “Düzce’ye değer katacak her projeye elimizden geldiğince tüm desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesinin son Sektör Danışma Kurulu ve Proje Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti.


Gerçekleşen toplantıya,Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Türkan, Meclis Üyesi Engin Er, Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ, İŞKUR Müdürü Hasan Ali Subaşı, Gümüşova MYO Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Şenol Şirin ve firma yetkilileri katıldı.


Toplantının sunumu gerçekleştiren Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel, şu ana kadar yapılan proje faaliyetleri üzerinde detaylı bilgiler verdi.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Projenin yürütülmesi konusunda destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu projeden elde edilen tecrübenin önümüzde projelere çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Oda olarak üyelerimize ve Düzce’ye ekonomik olarak fayda sağlayacak projelere başvurmaya ve yürütmeye devam edeceğiz. Düzce’ye değer katacak her projeye de ellerinden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile önümüzdeki ay ‘Üretimde Dijital Dönüşüm’ adlı projeyi uygulamaya başlayacak. Bu proje şimdiye kadar yürütülecek en yüksek bütçeli proje olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
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