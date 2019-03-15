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DTSO Başkanı Kaya: "Güç birlikleri kurarak ortak ticareti geliştirmeyi hedefliyoruz"

Diyarbakır, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Musul Ticaret ve Sanayi Odaları ile IKBY Müteahhitler Birliği, işbirliği protokolleri ve somut adımlarla atılacak projelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

15 Mart 2019 Cuma 17:03
DTSO Başkanı Kaya: "Güç birlikleri kurarak ortak ticareti geliştirmeyi hedefliyoruz"

Diyarbakır, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Musul Ticaret ve Sanayi Odaları ile IKBY Müteahhitler Birliği, işbirliği protokolleri ve somut adımlarla atılacak projelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) düzenlenen ortak basın açıklamasına Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Musul Ticaret ve Sanayi Odaları yöneticileri ile IKBY Müteahhitler Birliği üyeleri katıldı. Burada konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Musul Ticaret Odası’nın temsilcilerine teşekkür etti. Diyarbakır’daki 9. İnşaat Fuarı’na katılarak kendilerine destek verip fuarlarının güçlü geçmesini sağladıklarını belirten Kaya, "Fuarlar bir kentin tanıtılması kadar ekonomisinin gelişmesinde ve iş birliklerinin oluşmasında çok önemli araçlardır. Bu çerçevede tamda fuara denk gelecek şekilde oluşturulan birlikteliklerin ilk adımı. Doğrusu 2008’de başlamış olmakla birlikte geçen aylar içerisinde Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası ile Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Erbil, Duhok ve Süleymaniye TSO’larıyla yaptığımız iş birliği antlaşmasıyla yeni bir süreç başlattık. Bugün de bu sürecin devamını paylaşacağız. Eğer komşularınızla ticaret yapamazsanız sizin gelişmiş ülke olma şansınız yoktur. Dünya örnekleri de bunu gösteriyor. Önce komşunuzla hem ticaret yapacaksınız, hem iyi geçineceksiniz ve birlikte zenginleşeceksiniz. Bizim temel hedefimizde budur” dedi.



"Erbil’de ortak bölgesel ekonomik konferans yapmayı hedefliyoruz"


Bölgede uzun zamandır çatışmalı bir sürecin yaşandığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:


"Başta Musul olmak üzere Suriye’de birçok kent neredeyse yerle bir edildi diyebiliriz. Umarız ki bu çatışmalı süreç en kısa zamanda sona erer. Bugün Musul’da yakalanan barış ortamı Suriye’de de en kısa sürede hayata geçer. Bizler de gerek Türkiye’deki iş insanları, Irak’ta Kürdistan bölgesindeki iş insanları olarak birlikte ortaklıklar kurarak buraların imarıyla ilgili olarak ortak çalışma yaparız. Bu konuda dört Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi olarak ortak bu tür çalışmaları başlatacağız. Bu önemli, çünkü bu şu anlamda da çok önemsiyoruz. Evet istemediğimiz bu çatışmalı süreçte en çok mağdur olanlar bizleriz. Bölge insanları Erbil’de yaşayan iş insanları, Süleymaniye’de yaşayan, Diyarbakır’da yaşayan, Muş’ta yaşayan, Antep’te yaşayan iş insanları. Eğer burası yeniden onarılacaksa ki temel hedefimiz de bu. Bu onarımı da en çok sıkıntı çeken, en çok mağdur olan bu iş insanlarıyla birlikte ve bu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmak gerekiyor. Bu aynı zamanda bize yakın olan insanların yaralarını sarmak da bize düşüyor. Bu çerçevede buradan hem kamuoyuna hem de gerek Türkiye’deki yöneticilere gerekse Irak’taki yöneticilere bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Diğer bir önemli başlığımız da Eylül, Ekim aylarında Erbil Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında Erbil’de ortak bölgesel ekonomik konferans yapmayı hedefliyoruz. Buradaki temel hedefimiz ticaretimizi, ticari ilişkilerimizi nasıl daha üst seviyelere taşırız, nasıl daha birlikteliklerimizi geliştirebiliriz. Tamam da bu çerçevede bu toplantıların iki amacı olur. Birincisi doğru bir yolu belirlemek, doğru bir şekilde ekonomik adımları atmak. Diğeri de toplumu hazır hale getirmek."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:03
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