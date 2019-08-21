DTSO Başkanı Kaya: "Dijital sektör dünyanın en önemli sektörüdür"

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) AB Bilgi Merkezi, Dijital Dönüşüm Platformu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla dijital gelecek ve yerel firmalar için uygun iş modelleri konferansı düzenlendi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Şerif Sayar, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, KKA Genel Sekreteri Hasan Maral ve yerel firma temsilcilerinin de katıldığı, Dijital Dönüşüm Platformu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla dijital gelecek ve yerel firmalar için uygun iş modelleri konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan DTSO Başkanı Kaya şuan yapılan etkinlik ile dijital gelişimin gelecek üzerinde oluşturacağı etkiyi tartıştıklarını dile getirdi. Başkan Kaya, “Odamız bu anlamda sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde hareket ederek dijital teknolojiye ayak uydurmaya çalışmaktadır.25 yıl önce sermayeyi elinde tutan en büyük 10 şirket petrol kimya, tütün ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteriyordu. Bugün ise dünya ekonomisine yön veren en büyük şirketleri dijital teknoloji sektöründe yer almaktadırlar. Her birinin cirosu bugün trilyon dolarlarla ifade edilmektedir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de bu sektörü yakından takip etmesi ve gerekli bilgi ve donanımları alması gerekmektedir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentimizde bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyorken de dijital dünyadan kopuk hareket etmiyor, aksine bu imkanlar dahilinde neler yapılabilirliği tartışmak zorundayız. Globalleşen ve giderek daralan uluslararası pazarlarda artık e-ticaret gibi dijital pazar ağları yer almaktadır. Dolayısıyla bu sektörün kentimizde de gelişmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Bizler de bu anlamda şimdiden gerekli tedbirlerimizi alarak dijital anlamda yetişmiş insan gücünü oluşturarak iş insanlarımızın uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik güçlerini arttırmak zorundayız” dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral moderatörlüğünde yapılan konferansın ikinci oturumunda ise, Türkiye, AB ve dünyada dijital ticaret, e-ticaret, ile ilgili E-Ticaret Merkezi AŞ Genel Müdürü Mehmet Erdemi, dijital liderlik ve başarı hikayesi ile ilgili CISCO Türkiye firmasından Ceyda Kasımoğlu, dijital pazarlama ile Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi Melodi Çiftçi sunum yaparak bilgi paylaşımında bulundu.