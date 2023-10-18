  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kobi DTO’dan mesleki eğitime büyük destek
Kobi

DTO’dan mesleki eğitime büyük destek

Yeniakit Publisher
2023-10-18 09:42:00 -
DTO’dan mesleki eğitime büyük destek

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi başladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi başladı. İlk grup olarak 2’si Denizli’den 19 kişi, Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki Denizli Teknik Tekstil Merkezinde yerinde ve uygulamalı eğitim görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yürütülen Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) kapsamında, Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi başladı. Denizli, Adana, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Uşak’taki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli 160 tekstil teknolojisi öğretmeni ile 40 KOBİ çalışanının eğitim göreceği projenin ilk oturumunda, 2’si Denizli’den 19 kişi, Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki Denizli Teknik Tekstil Merkezinde, yerinde ve uygulamalı eğitim görüyor. İlk etabı 10 gün sürecek eğitimin ilk grubu, Adana’nın Ceyhan ve Seyhan, Aydın’ın Söke, Denizli’nin Pamukkale, Diyarbakır’ın Kayapınar, İstanbul’un Zeytinburnu, İzmir’in Torbalı, Kahramanmaraş’ın Onikişubat, Kayseri’nin Kocasinan ile Kayseri’nin Melikgazi ilçelerinden gelen kursiyerlerden oluşturuldu.

“Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, ülkemize hizmet ediyor”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projelerinin esnek, şeffaf, yenilikçilik ve kaliteyi esas alan bir eğitim sisteminin kurulmasına katkıda bulunacağına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Denizli’de bir ilke imza attığımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, Türkiye’nin geneline hizmet veriyor. Projemizle, mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için yenilikçi yaklaşımların desteklenmesini, öğretmen eğitimi ve iş dünyasının temsilcileri, meslek kuruluşlarımız, eğitim alanında çalışan STK’larımız ile mesleki orta öğretim kurumlarımız arasında iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasıyla geliştirilmesini amaçladık. Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından kurulan ve ülke genelinde faaliyet gösteren Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri ile de iş birliği içinde çalışacağız. Mesleki Eğitim Yetkinlik Gelişimi için oluşturulan Sektörel Merkezlerden biri de Tekstil Teknolojisi alanında ilimizde kuruldu. Proje boyunca mesleki eğitimde deneyimli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile eğitim kurumlarının temsilcilerinden 500 kişiye dönük faaliyetlerimiz olacak. Yılbaşına kadar makine başında uygulamalı eğitimler vereceğiz” dedi.

Bir yılda 770 ton süt ürünü elde edildi
Bir yılda 770 ton süt ürünü elde edildi

Kobi

Bir yılda 770 ton süt ürünü elde edildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'ya limon o ilimizden gidiyor
Almanya'ya limon o ilimizden gidiyor

Kobi

Almanya'ya limon o ilimizden gidiyor

Ekonomide e-ticaret etkisi
Ekonomide e-ticaret etkisi

Kobi

Ekonomide e-ticaret etkisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23