DTO’dan mesleki eğitime büyük destek

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi başladı. İlk grup olarak 2’si Denizli’den 19 kişi, Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki Denizli Teknik Tekstil Merkezinde yerinde ve uygulamalı eğitim görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yürütülen Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) kapsamında, Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi başladı. Denizli, Adana, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Uşak’taki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli 160 tekstil teknolojisi öğretmeni ile 40 KOBİ çalışanının eğitim göreceği projenin ilk oturumunda, 2’si Denizli’den 19 kişi, Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki Denizli Teknik Tekstil Merkezinde, yerinde ve uygulamalı eğitim görüyor. İlk etabı 10 gün sürecek eğitimin ilk grubu, Adana’nın Ceyhan ve Seyhan, Aydın’ın Söke, Denizli’nin Pamukkale, Diyarbakır’ın Kayapınar, İstanbul’un Zeytinburnu, İzmir’in Torbalı, Kahramanmaraş’ın Onikişubat, Kayseri’nin Kocasinan ile Kayseri’nin Melikgazi ilçelerinden gelen kursiyerlerden oluşturuldu.

“Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, ülkemize hizmet ediyor”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projelerinin esnek, şeffaf, yenilikçilik ve kaliteyi esas alan bir eğitim sisteminin kurulmasına katkıda bulunacağına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Denizli’de bir ilke imza attığımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, Türkiye’nin geneline hizmet veriyor. Projemizle, mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için yenilikçi yaklaşımların desteklenmesini, öğretmen eğitimi ve iş dünyasının temsilcileri, meslek kuruluşlarımız, eğitim alanında çalışan STK’larımız ile mesleki orta öğretim kurumlarımız arasında iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasıyla geliştirilmesini amaçladık. Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından kurulan ve ülke genelinde faaliyet gösteren Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri ile de iş birliği içinde çalışacağız. Mesleki Eğitim Yetkinlik Gelişimi için oluşturulan Sektörel Merkezlerden biri de Tekstil Teknolojisi alanında ilimizde kuruldu. Proje boyunca mesleki eğitimde deneyimli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile eğitim kurumlarının temsilcilerinden 500 kişiye dönük faaliyetlerimiz olacak. Yılbaşına kadar makine başında uygulamalı eğitimler vereceğiz” dedi.