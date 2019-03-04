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DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül projelerini açıkladı

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı projelerini tanıttı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:28
DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül projelerini açıkladı

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Şişli için hazırladığı projeleri tanıttı.

Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, yerel seçimler için hazırladığı projelerini anlattı.

Uzun süredir Şişli için projeler hazırladıklarını ve bu konuda tecrübeli olduğunu kaydeden Sarıgül, "Ekibimizle beraber çalışıyoruz. Tüm Şişli sakinlerini tek tek ziyaret ederek projelerimizi tanıtıyoruz. Çalışmalarımızda ve hizmetlerimizde hiçbir kesimi ayırmayacağız. Projelerimiz başta kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere öğrenciler, engellileri de kapsıyor. Sokak hayvanları için de çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Projelerini duyurdu

Sarıgül, projeleriyle Şişli'yi bir dünya şehri haline getireceklerini dile getirerek, yerel seçimler için hazırladıkları projelerden şu detayları paylaştı:

"Ücretsiz kadın ve doğum hastanesini hizmete açacağız. e-dershane uygulamasıyla dershaneleri sınavlara hazırlanan öğrencilerin evlerine getireceğiz. Başarılı öğrenciler için yurt ve burs desteği sağlayacağız. Şişli'de marka caddeler kuracağız. Buralarda hem sanat hem de ticaretin kalbi atacak. Alzaymır merkezleri ve gündüz yaşlı bakım evleri açarak yaşlılarımız için yaşanabilir bir Şişli kuracağız. Belediye 24 saat çalışma prensibiyle hareket edecek. Her mahallede 2 kreş açacağız ve çocuk hastanesi inşa edeceğiz. Organik pazarlarımızı geliştireceğiz ve üreticiden tüketiciye uygun fiyatlarla organik meyve, sebze getireceğiz. Hayvanlarımız için de barınaklar ve ücretsiz tedavi olabilecekleri merkezler açacağız. "

Projelerin tanıtımının ardından yapılan video gösterimiyle hedeflenen çalışmalar katılımcılara izletildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:28
  1. DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül

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