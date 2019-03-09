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DSP'li Yılmaz "CHP'liler bize saldırıyor" dedi, Bakan Soylu'ya çağrı yaptı

Pankartlarının CHP'liler tarafından yırtıldığını söyleyen DSP Ankara Büyükşehir adayı Haydar Yılmaz, "3-5 gün oldu biz sahaya çıkalı, bir tedirginlik başladı bunlarda" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 20:56
DSP'li Yılmaz "CHP'liler bize saldırıyor" dedi, Bakan Soylu'ya çağrı yaptı

 

Bazı CHP'lilerin DSP'ye geçmesi sonrası iki parti arasıda yaşanan gerginlik hala devam ediyor.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin 4 çalışanı tarafından pankartlarının yırtıldığını belirten DSP'li Haydar Yılmaz, "Dün gece her taraftaki pankartlarımızı kesiyorlar. Dün gece de seçim otobüsümüze saldırdılar. Yakalandı bu çocuklar. Dördü de Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçi. Bu çocukları tanıyorum, böyle bir şey yapacak insan değiller. Bunları yaptıran kim?

 

Bakan Soylu'dan yardım istedi

Bundan sonra afiş yırtmayı, otobüse saldırmayı kabul etmiyoruz, ben buradan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya da seslenmek istiyorum. Çünkü 3-5 gün oldu biz sahaya çıkalı, bir tedirginlik başladı bunlarda ve hem pankart yırtmalar hem otobüse saldırmalar başladı. Bunun tedbirini Sayın Bakanımızın emriyle alınacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:56
  1. chp
  2. çankaya
  3. dsp
  4. süleyman soylu

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  • Hadi ordanHadi ordan1 sa önce
    Haydar kendini bir adam yeri ne koydunn yaasalik herif seni kimse kaile almaz senin bankartlarini akmhp liler provakasyonu dur soylu yaptirmistir

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