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DSP'li Güven Hokna'dan skandal sözler!

DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Güven Hokna, yerel seçimler için skandal vaatlerde bulundu. Hokan, ilçede bulunan Nevmekan isimli kafe menüsüne alkol ekleyeceğini açıklayarak kafede başörtülü hanımların çokluğundan rahatsız olduğunu dile getirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:21

DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Güven Hokna partililerle yaptığı bir toplantıda skandal ifadeler kullandı.

Üsküdar’da kütüphanesi ile gençlerin gözdesi haline gelen ve 7/24 hizmet veren Nevmekan isimli kafeyi eleştiren Hokna, burayı özgürleştireceğini söyledi.

İçeride çok sayıda başı kapalı hanım olmasından dolayı pek memnun kalmayan Hokna, kütüphane olarak da hizmet veren Nevmekan’ın menüsüne alkol ekleyerek burayı özgürleştireceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:21
  1. Güven Hokan
  2. dsp

YORUM YAZ

  • mustafamustafa52 dk önce
    UZUN BOYUNLU BİR ŞARAP ŞİŞESİ AL KENDİNE. HER GECE KENDİ KENDİNİ O ŞİŞE İLE ÖZGÜRLEŞTİR. ADİ KEVA...E
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    size hiç yakıştıramadım hokna hanım.
  • AkifAkif1 sa önce
    Medeniyet ve değer yargısı olarak kabül edilen alkolün dinen haram olduğü hükmüne inanmayan bu zavallılar, hani"hayatta en hakiki mürşit ilimdir" ilkesinden hareketle, ilim ; alkolün sağlık için çok zararlı olduğunu beyni olanların hergün beyin hücrelerini yok ettiğini bilimsel olarak kanitladığına yer verir.... alkol toplumların baş belasıdir... bu kendisi gibi garip soyadlı kadınbu devirde alkolü hangi inanca hangi ideolojiye göre savunuyor...GARİP VE ZAVALLISIN
  • NAZİF KOCATÜRKNAZİF KOCATÜRK1 sa önce
    DSP 'DE CE-HA-PE İLE AYNI KAFADA DEMEK Kİ...

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