DSP'li Güven Hokna'dan skandal sözler!
DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Güven Hokna, yerel seçimler için skandal vaatlerde bulundu. Hokan, ilçede bulunan Nevmekan isimli kafe menüsüne alkol ekleyeceğini açıklayarak kafede başörtülü hanımların çokluğundan rahatsız olduğunu dile getirdi.04 Mart 2019 Pazartesi 16:21
DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Güven Hokna partililerle yaptığı bir toplantıda skandal ifadeler kullandı.
Üsküdar’da kütüphanesi ile gençlerin gözdesi haline gelen ve 7/24 hizmet veren Nevmekan isimli kafeyi eleştiren Hokna, burayı özgürleştireceğini söyledi.
İçeride çok sayıda başı kapalı hanım olmasından dolayı pek memnun kalmayan Hokna, kütüphane olarak da hizmet veren Nevmekan’ın menüsüne alkol ekleyerek burayı özgürleştireceğini ifade etti.
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