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DSP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Şahbaz’dan öğretmenlere maliyetine taksitle ev vaadi

Demokratik Sol Parti (DSP) Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 15:00
DSP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Şahbaz’dan öğretmenlere maliyetine taksitle ev vaadi

Demokratik Sol Parti (DSP) Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Öğretmenlere ev vaadi veren Şahbaz, “Kuracağımız kooperatiflerle 2+1 daireleri maliyetine, 10 yıl taksitle öğretmenlerimize tahsis edeceğiz” dedi.



Büyükçekmece’de vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelen DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, önemli açıklamalarda bulundu. Kentin sorunlarına ve bu sorunların çözümlerine değinen Ümit Şahbaz’a DSP Meclis Üyesi Murat Lehimler ve Siyasi İletişim Danışmanı Akademisyen Banu Dalaman eşlik etti. Yapılan konuşmaların ardından soru cevap kısmının yapıldığı programda ‘ittifak’ tartışmalarına da değinen DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, “Büyükçekmece’de ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Çünkü Büyükçekmece büyük bir değişime hazırlanıyor. Demokratik Sol Parti olarak biz 25 yıldır ‘Artık yeter!’ diyoruz. Hak ettiği hizmetleri almamış bir ilçede büyük değişimi başlatmaya geliyoruz. Büyükçekmece Belediye başkanlığı görevini aldığımızda 23 Nisan’da hep beraber çocuklarımızla, analarımızla Atamızın huzuruna koşacağız. Belediye başkanlığını almak için geldik. Bizim ittifaklarla işimiz hiçbir zaman olmadı. Bizim ittifakımız halkımız olmuştur” dedi.



“2+1 daireleri maliyetine 10 yıl taksitle öğretmenlerimize tahsis edeceğiz”


Göreve gelirse öğretmenlere ev vaadi olduğunu söyleyen Başkan Adayı Ümit Şahbaz, “Kuracağımız kooperatiflerle 2+1 daireleri maliyetine 10 yıl taksitle öğretmenlerimize tahsis edeceğiz. Öğrenciler ve veliler artık okul kayıtlarında ücret ödemeyecek. Okulların tüm masraflarını belediyemiz karşılayacak. Yaşlılarımıza evde bakım hizmetini daha yaygın hale getireceğiz” diye konuştu.



“Havaray sistemi ekonomik açıdan en uygunu olacaktır”


Soru cevap kısmında gelen ‘Metrobüs yapmayacak mısınız?’ ve ‘Ulaşım sorununu nasıl çözeceksiniz?’ sorularına cevap veren Ümit Şahbaz, “Metrobüs konusunda ben 25 yıl Büyükşehir’de çalışmış birisi olarak bu bölgede metrobüs çalışması daha önceden yapılacaktı. Zeminde kayma olduğu için metrobüsün geçmesi tehlike arz ediyor. Bunu tünel yöntemiyle yapmak mümkün ama maliyetleri çok yüksek. O bölgenin metrobüs hattını geçmesinden ziyade Kağıthane’de Sanayi Mahallesi’nde olduğu gibi havaray sistemiyle aktarmalı şekilde Büyükçekmece düzlüğüne inip oradan devam etmesi ekonomik açıdan da en uygunu olacaktır” şeklinde konuştu.



“Önce muhalefeti değiştireceğiz”


Muhalefet partilerinin görevlerini yerine getirmediğini söyleyen DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, “Muhalefet görevini yapmadığından dolayı bizler de eğitimli bir ekip olarak bu yerel seçimlerde önce muhalefeti değiştireceğiz. İnşallah 2023’te de iktidarı değiştirmeyi hedefliyoruz. Önce muhalefeti değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:00
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