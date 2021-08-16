  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sıcak gelişme! ABD ile Taliban arasında görüşme
FETÖ şüphelileri kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi!
Fas'ta feci yangın: 700 hektar kül oldu
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Gündem DSP'den İmar Yasası açıklaması! Hükümete çağrı yaptı
Gündem

DSP'den İmar Yasası açıklaması! Hükümete çağrı yaptı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İmar Yasası'nın değiştirilerek, bilime dayalı "Kent Planlama Yasası" çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 17:37:00 -
DSP'den İmar Yasası açıklaması! Hükümete çağrı yaptı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İmar Yasası'nın değiştirilerek, bilime dayalı "Kent Planlama Yasası" çıkarılması gerektiğini söyledi.

Aksakal, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin 22. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Deprem ve sonrasında yaşanan acılara rağmen gerekli derslerin çıkarılamadığına dikkati çeken Önder Aksakal, doğayla barışık yöntemler geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

"Siyasi rant kaygısıyla göz yumulan kaçak yapılaşmaya, derelerin güzergahlarına müdahaleye son verilmedikçe bu acıların yaşanmaya devam edeceğini" söyleyen DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu çarpık, iklime uyumsuz, doğal felaketlere açık şehircilik anlayışından vazgeçilmelidir. Spekülasyona ve ranta değil, bilime dayalı şehircilik sistemlerine geçilmesi zorunludur. İmar Yasası değiştirilmeli, onun yerine bilime dayalı 'Kent Planlama Yasası' çıkarılmalıdır. Bu vesileyle hükümete bir çağrıda daha bulunmak istiyorum, yaşanan doğal afetler sonrasında zarar gören binaların mevzuata aykırı yapılmış olanlarına izin veren ya da göz yuman yetkililere tazminat sorumluluğu da getiren bir yasal düzenleme ivedilikle Meclis'e getirilmeli ve yasalaştırılmalıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay