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DSP'den aday olan eski HDP'li vekil, Erdoğan üzerinden oy istedi

DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski HDP milletvekili Celal Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi bir ikili olacaklarını söyleyerek AK Partililerden oy alma derdine düştü.

05 Mart 2019 Salı 21:16
DSP'den aday olan eski HDP'li vekil, Erdoğan üzerinden oy istedi

Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Demokratik Sol Parti (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan, "Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Seçilmem halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız." dedi.

Geçmişte 3 dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart öncesi bu kez DSP´den aday olan HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, Detail Haber''e konuştu.

"Erdoğan ile çok iyi bir uyum sağlayacağım"

15 yıllık belediye başkanlığı döneminde her zaman muhalefet olduğunu buna rağmen, dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ile uyum içinde çalıştığını belirten Doğan, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağını söyledi.

Doğan son olarak şöyle devam etti:

"Ben göreve başladığımda, Rahmet Turgut Özal ile çalıştım hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sonra Süleyman Demirel, Demirel, benim zincir bozan arkadaşımdı. Tansu Çiller ile ağabey-kardeş ilişkisindeydim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rahmetli Necmettin Erbakan ile çok iyi bir uyumumuz vardı. Sonra Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz ile çalıştım. Seçilirsem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çok iyi bir uyum sağlayacağımdan eminin. Memleketi ve işinizi severseniz sorun yaşamazsınız."

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DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 21:16
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  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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  8. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  9. Recep Tayyip
  10. Süleyman Demirel
  11. Celal Doğan
  12. Devlet Bahçeli
  13. Turgut Özal
  14. Mesut Yılmaz
  15. Bülent Ecevit
  16. Tansu Çiller
  17. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji42 dk önce
    Haklı, Erdoğan ın Kürtlere olan sempatisini keşfetmiş!
  • HastürkHastürk53 dk önce
    Kapı kapı gezmişsin senden ne köy olur nede kasaba sana koy verenlerin aklına yanayım .
  • Nerde gunlerNerde gunler58 dk önce
    O zaman lar Demokrasi vardi bagimsiz medya vardi..ne demek muhalıf lik yaptin..demokrasi vardibagimsiz medya vardi bugün diktatorluk var satilik besleme medya pacavrasi var muhalıf olmak be demek dikdator e boyun eg cen cala can hirsiz olcan rejim Safina olcan sartlar bu .yok desen içerik atarlar is hizmet durustluk faydasi etmiyor
  • NurNur1 sa önce
    Hadi oradan yarma!! Zavallı utanmaz pkklı !!

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