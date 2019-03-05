DSP'den aday olan eski HDP'li vekil, Erdoğan üzerinden oy istedi

Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Demokratik Sol Parti (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan, "Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Seçilmem halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız." dedi.

Geçmişte 3 dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart öncesi bu kez DSP´den aday olan HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, Detail Haber''e konuştu.

"Erdoğan ile çok iyi bir uyum sağlayacağım"

15 yıllık belediye başkanlığı döneminde her zaman muhalefet olduğunu buna rağmen, dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ile uyum içinde çalıştığını belirten Doğan, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağını söyledi.

Doğan son olarak şöyle devam etti:

"Ben göreve başladığımda, Rahmet Turgut Özal ile çalıştım hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sonra Süleyman Demirel, Demirel, benim zincir bozan arkadaşımdı. Tansu Çiller ile ağabey-kardeş ilişkisindeydim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rahmetli Necmettin Erbakan ile çok iyi bir uyumumuz vardı. Sonra Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz ile çalıştım. Seçilirsem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çok iyi bir uyum sağlayacağımdan eminin. Memleketi ve işinizi severseniz sorun yaşamazsınız."

Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/dspden-aday-olan-eski-hdpli-celal-dogan-erdoganla-iyi-ikili-olacagiz-525a1e.jpg" alt=""/>

DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan