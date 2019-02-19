DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın oldu
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın oldu. Peki Muammer Aydın kimdir, nerelidir? İşte Muammer Aydın biyografisine dair merak edilenler...19 Şubat 2019 Salı 20:09
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın oldu. Peki Muammer Aydın kimdir, nerelidir? İşte Muammer Aydın biyografisine dair merak edilenler...
Muammer Aydın kimdir?
Muammer Aydın, 9 Haziran 1953 tarihinde İstanbul, Kadırga’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Kadırga İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Gedikpaşa Ortaokulu’nda tamamladı.
Pertevniyal Lisesini birdikten sonra 1977 Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
1 Mart 1979 tarihinde İstanbul Barosu’na 11170 sicil numarası ile kaydolarak avukatlığa başlamıştır. 1981 yılında yılında ise Aydın Avukatlık Bürosunu kurmuş ve avukatlık mesleğini aktif olarak yapmaya başlamıştır.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, dernek ve vakıflarda üyelik, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.
2002-2004, 2004-2006 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2006-2008 dönemi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
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