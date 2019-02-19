0553 313 94 23

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın oldu

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın oldu. Peki Muammer Aydın kimdir, nerelidir? İşte Muammer Aydın biyografisine dair merak edilenler...

19 Şubat 2019 Salı 20:09
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın oldu

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın oldu. Peki Muammer Aydın kimdir, nerelidir? İşte Muammer Aydın biyografisine dair merak edilenler...

Muammer Aydın kimdir?

Muammer Aydın, 9 Haziran 1953 tarihinde İstanbul, Kadırga’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Kadırga İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Gedikpaşa Ortaokulu’nda tamamladı.

Pertevniyal Lisesini birdikten sonra 1977 Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1 Mart 1979 tarihinde İstanbul Barosu’na 11170 sicil numarası ile kaydolarak avukatlığa başlamıştır. 1981 yılında yılında ise Aydın Avukatlık Bürosunu kurmuş ve avukatlık mesleğini aktif olarak yapmaya başlamıştır.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, dernek ve vakıflarda üyelik, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.

2002-2004, 2004-2006 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2006-2008 dönemi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:09
  1. İstanbul
  2. dsp muammer aydın
  3. dsp
  4. dsp adayı
  5. dsp istanbul adayı
  6. dps istanbul büyükşehir belediyesi adayı kim
  7. dsp istanbul büyükşehir adı muammer aydın
  8. Muammer Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    1. "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    2. DSP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    3. HDP Grup Toplantısı
    4. Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı..
    5. Çöken yolda dev çukur oluştu
    6. Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’deki..
    7. Samsun’da FETÖ’den 2 komiser..
    8. Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleer..
    9. Karabükspor’da TY Elazığspor maçı..
    10. ‘Süper Ay’ İstanbul semalarında
    11. Sokak ortasında eşini darp eden adama..
    12. Geçici aday listeleri seçim..
    13. Tekirdağ’da gün batımında..
    14. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan..
    15. DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden..
    16. Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay hapis
    17. İspanya Süper Kupası'na gelir ve imaj..
    18. Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh..
    19. GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ..
    20. Bir ilde daha 'tanzim satış noktası'..
    21. Binali Yıldırım’dan CHP seçim standına..
    22. Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı..
    23. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şeyh..
    24. İsviçre’de çığ felaketi
    25. Almanya, 2018’de 294 milyar dolar cari..
    26. CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri..
    27. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    28. Kırgızistan'da su sorununa TİKA desteği
    29. CHP'li isimden sert tepki: Partiyi 3-5..
    30. İnegöl’de tabanca ele geçirildi
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü