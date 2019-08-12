DSP heyetinden MHP’ye ziyaret!
Kurban Bayramı sebebiyle Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti, Milliyetci Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
Kurban Bayramı dolayısıyla Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, parti meclisi üyeleri Hikmet Aydemir ve Tuğçe Tekçe'den oluşan heyet, Milliyetci Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti. Konuk heyeti MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Merve Menekşe ile Necmi Yıldırım ağırladı.
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