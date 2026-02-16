DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi

Terörsüz Türkiye’nin tesisi için TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na üye parti temsilcilerinin, raporuna son şeklinin vermek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında yaptığı toplantı saat 17.15’te sona erdi.

RAPOR PARTİLEDE DAĞITILDI

Toplantı çıkışında gazetecilere konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, toplantının sona erdiğini ve hazırlanan ortak rapor taslağının komisyona üye veren partilere dağıtıldığını söyledi. Aksakal; “Rapora ilişkin açıklama yetkisi Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ait. Biz de DSP olarak görüşlerimizi hafta içi yapılacak olan toplantıda belirteceğiz. Yazım kurulunda bulunmayan partilere Sayın Meclis Başkanı tevdi ediyor raporu. Biz de okuyacağız ona göre görüşümüzü belirteceğiz. Raporun sürüncemede bırakılmaması görüşü hakim” şeklinde bilgi verdi.