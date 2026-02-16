  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası! TBMM'deki taciz davasında tahliye kararına itiraz: 3 sanık yeniden tutuklandı O ülke tamamen Euro'ya geçiyor! Abdulkadir Selvi: Ekrem Özgür’ü Silivri'ye çağırıp fırçalamış! Ne diyorsam tersini yapıyorsun… Mahrem yapılanma şifresi çözüldü! Bülbül gibi öttüler: İtirafçı sayısı yüzde 72’ye çıktı TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu “Gazze” çözdü YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi! Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme İBB'nin rüşvet ağına kadar uzanmıştı! 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Siyaset DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi
Siyaset

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor taslağı hazırlığı tamamlanarak komisyondaki partilere dağıtıldı.

Terörsüz Türkiye’nin tesisi için TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na üye parti temsilcilerinin, raporuna son şeklinin vermek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında yaptığı toplantı saat 17.15’te sona erdi.

RAPOR PARTİLEDE DAĞITILDI

Toplantı çıkışında gazetecilere konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, toplantının sona erdiğini ve hazırlanan ortak rapor taslağının komisyona üye veren partilere dağıtıldığını söyledi. Aksakal; “Rapora ilişkin açıklama yetkisi Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ait. Biz de DSP olarak görüşlerimizi hafta içi yapılacak olan toplantıda belirteceğiz. Yazım kurulunda bulunmayan partilere Sayın Meclis Başkanı tevdi ediyor raporu. Biz de okuyacağız ona göre görüşümüzü belirteceğiz. Raporun sürüncemede bırakılmaması görüşü hakim” şeklinde bilgi verdi.

Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi
Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi

Gündem

Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi

CHP’li Emir’den "Kent uzlaşılı", AİHM’li açıklama! Emir, Komisyon toplantısı öncesi CHP’nin görüşlerini aktardı!
CHP’li Emir’den “Kent uzlaşılı”, AİHM’li açıklama! Emir, Komisyon toplantısı öncesi CHP’nin görüşlerini aktardı!

Siyaset

CHP’li Emir’den “Kent uzlaşılı”, AİHM’li açıklama! Emir, Komisyon toplantısı öncesi CHP’nin görüşlerini aktardı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23