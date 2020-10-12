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Aktüel DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi:
Aktüel

DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi:

"Ben inanıyorum ki 18 Ekim Pazar günü Kıbrıslı kardeşlerimiz daha büyük bir katılımla sandık başına gidecek, sınırları kan ve gözyaşlarıyla çizilmiş öz vatanlarına sahip çıkacaklardır" - "Birinci turda yeterli oy oranına ulaşamamış olan adaylar, bu demokratik yarışın sonunda kendilerini destekleyen seçmenlerini, güçlü bir cumhurbaşkanı çıkarmak adına Denktaş'ın hayalini gerçekleştirmek için kol kola girmelidirler"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:44:35 -
DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Ben inanıyorum ki 18 Ekim Pazar günü Kıbrıslı kardeşlerimiz daha büyük bir katılımla sandık başına gidecek, sınırları kan ve gözyaşlarıyla çizilmiş öz vatanlarına sahip çıkacaklardır." ifadesini kullandı.

Aksakal, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs halkının yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gittiğini anımsatan Aksakal, katılımın yüzde 60 seviyelerine ulaşamamış olmasında pandemi koşullarının önemli bir etkisi olduğu ifade etti.

Seçim sonuçlarından, Kıbrıs Türk halkının kendilerini Türkiye'deki kandaşlarından uzaklaştırmak ve o topraklardan yok etmek isteyen emperyalist stratejilere "one minute" dediğinin anlaşıldığını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta uluslararası hukuk yok sayılarak oluşturulmuş bir gecekondu devletine bugün Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD, İngiltere arka çıkarken 450 yıllık öz be öz Türk yurdu Kıbrıs Adası üzerinde Türkiye'nin karar gücünden rahatsız olanların varlığını biliyoruz. KKTC halkı 37 yıllık devletlerini bu emperyalist planların sahiplerine bırakacak değildir. O topraklar üzerinde Dr. Küçük, Toros Denktaş, Kıbrıs Fatihi Ecevit, Mücahit Erbakan'ın emekleri ve hakları var. O toprakların yeniden vatan yapılmasında yediden yetmişe Kıbrıs Türk halkının, kahraman Mücahitlerin, Mehmetçik'in kanları, gözyaşları var.

Ben inanıyorum ki 18 Ekim Pazar günü Kıbrıslı kardeşlerimiz daha büyük bir katılımla sandık başına gidecek, sınırları kan ve gözyaşlarıyla çizilmiş öz vatanlarına sahip çıkacaklardır. Birinci turda yeterli oy oranına ulaşamamış olan adaylar, bu demokratik yarışın sonunda kendilerini destekleyen seçmenlerini, güçlü bir cumhurbaşkanı çıkarmak adına Denktaş'ın hayalini gerçekleştirmek için kol kola girmelidirler. Türk milleti asildir. AB'nin bir parmak bal tuzağına düşmeyecektir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur."



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