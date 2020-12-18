DSP Genel Başkanı Aksakal, ABD Başkanı seçilen Biden'ı kutladı

ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı kutladı.

DSP'den yapılan açıklamada, Aksakal'ın Amerika Büyükelçiliği aracılığıyla Joe Biden'a bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.

Mesajında, Türkiye ve ABD arasındaki dostluk ilişkilerinin 73 yıllık geçmişinde zaman zaman gerilimli dönemler yaşansa da bunun devletlerin karşılıklı ulusal çıkarlarına gösterdikleri saygı ölçüsünde bertaraf edilebildiğini belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Umuyor ve ümit ediyorum ki son zamanlarda yine bu türden gerilimlerin yaşandığı gerçeğini görerek, önümüzdeki süreçte iki dost ve müttefik ülke olarak karşılıklı hak ve çıkarlarımıza saygı çerçevesinde daha verimli iş birlikleri yaratma olanağı sağlanabilir. Bu düşüncelerle ABD Başkanlığına seçilen ve 20 Ocak 2021 tarihinde görevi Sayın Donald Trump'tan devralacak Sayın Joe Biden'ı kutluyorum, görevi döneminde başta Amerika halkı olmak üzere tüm dünya insanlığının gelişimine yönelik olumlu çalışmalarında başarılar diliyorum."​​​​​​​



