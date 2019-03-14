0553 313 94 23

DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart akşamı ana muhalefet partisi değişecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Menteşe seçim ofisine yaptığı ziyarette, "31 Mart akşamı ana muhalefet partisi değişecek" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:21
DSP Genel Başkanı Aksakal: 31 Mart akşamı ana muhalefet partisi değişecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Menteşe seçim ofisine yaptığı ziyarette, "31 Mart akşamı ana muhalefet partisi değişecek" dedi.

 

Ziyarette Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna ve meclis üyesi adayları ve partililerle bir araya gelen Aksakal seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Aksakal konuşmasında, "Muhalefet Türkiye’de iki kutuplu bir siyaseti besler hale geldi. Çünkü parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok. 31 Mart seçimlerinin şöyle bir önemi var. Türkiye 2023 seçimlerine giderken, halk etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içinde. Halkta böyle bir beklenti var. Tabi başta ana muhalefet partisi olmak üzere, kendi iç çekişmelerinden kurtulamayan muhalefet, ülkenin genel siyaseti ile maalesef uğraşamıyor. Buna zaman ayıramıyor. Bu iç dinamiklerinin hareketliliğinden dolayı, antidemokratik uygulamalarla kendi içlerinde de bir ayrışmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla insanlar ister istemez, halka yararlı işler yapabilecekleri bir kapı arayışına yöneldiler. Ocak ayından itibaren bu talep daha üst düzeylere çıktı. DSP’ye bazı katılımlar gerçekleşti. Bu katılımlarla birlikte DSP ülke gündemine yeniden oturdu. Her geçen gün halka biraz daha fazla şekilde ulaşıyoruz. 31 Mart’ın akşamı sandıklar açıldığında Türkiye ana muhalefet partisini değiştirmiş olacak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Çağatay: “Terörü gündemimizden çıkaralım”
    1. Vali Çağatay: “Terörü gündemimizden..
    2. GAÜN öğrencilerinden biyogaz üretime..
    3. Samsun’da kamyon otomobile çarptı: 1..
    4. AK Parti'nin Yenimahalle mitingi
    5. Baradey'in Mısır'da sahneye tekrar..
    6. İtalyan isimden Erdoğan itirafı:..
    7. AK Parti 1 milyon kişiyle sahaya iniyor
    8. Doktorlara bayram ziyareti
    9. Firari iş adamından Trump'a bağış
    10. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    11. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    12. Ergün Turan, turistik otel..
    13. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    14. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    15. PFDK’dan Fırat Aydınus’a men cezası
    16. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    17. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    18. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    19. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    20. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    21. PFDK kararları açıklandı
    22. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    23. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    24. Adliye inşaatı devam ediyor
    25. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    26. Hakkari’de 8 kaçak göçmen yakalandı
    27. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    28. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    29. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    30. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın