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Gündem DSP Cumhur İttifakı'na katılıyor mu? Binali Yıldırım ve Önder Aksakal'dan açıklama
Gündem

DSP Cumhur İttifakı'na katılıyor mu? Binali Yıldırım ve Önder Aksakal'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:45:00 -
DSP Cumhur İttifakı'na katılıyor mu? Binali Yıldırım ve Önder Aksakal'dan açıklama

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Aksakal da kısa bir değerlendirme yaptı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala gündem hareketlendi. İttifak ve partilerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olması sonrasında gözler milletvekilleri aday listelerine çevrilmişti. Cumhur İttifakı ortağı MHP, aday listesini YSK'ya sunarken, AK Parti'den de DSP'ye sürpriz bir ziyaret geldi.

DSP Genel Merkezi'ne gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

Görüşmenin ardından Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Bu seçimde beraber yol yürüme teklifini yaptık..

Aksakal'ın açıklamaları şöyle:
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Saat 14'te toplantı olacak. Daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne bir ziyaret olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Gültekin

Aksakal'ın sağ duyulu davranacağını düşünüyoruz, safını vatan bütünlüğünden yana kullanacağına inanıyoruz, samimi vatan sever bir siyasetçi Millet ittifakına bir baksın CHP'den başka sol partiye yer vermiş mi? 

Gültekin

Aksakal'ın sağ duyulu davranacağını düşünüyoruz, safını vatan bütünlüğünden yana kullanacağına inanıyoruz, samimi vatan sever bir siyasetçi Millet ittifakına bir baksın CHP'den başka sol partiye yer vermiş mi?, bir de Cumhur ittifakına bakınız, gerçek vatan sever her kapıyı çalarak bu işin parti meselesi olmadığını, dış tehlikeleri gören her sağ duyulu siyasetçi görüp, bu işin beka meselesi olduğunu açıkça görür.
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