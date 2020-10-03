DSÖ'den Türkiye'ye takdir mesajı!

Avrupa'da koronavirüs verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyenlere de test yaptığını ve Ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisinin takdire şayan olduğu yorumunda bulundu.

Koronavirüs testi yapılmasının, salgının kontrol altına alınmasında önemli bir tedbir olduğu belirtilerek, Türkiye'nin semptom gösteren ve göstermeyen tüm hastaları izole ettiği, bu yöntemin bulaşıcılık zincirini kırmak için bir ön koşul olduğu açıklandı.

Türkiye Tabibler Birliği (TTB) ise her fırsatta rakamların gizlendiği algısı oluşturmaktan çekinmiyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı her fırsatta eleştirmeyi ihmal etmiyor.