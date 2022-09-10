  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz bu kafayla zor NATO'ya girersiniz! Türkiye'nin talebine ret cevabı

İmamoğlu buna hak verdi! 'Şoförler sabote etmek için kaza yapıyorlar'

Metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı

Son dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması

Metrobüs faciası yaşanırken bakın neredeymiş! İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi

'Şakkadanak' Necmettin Batırel net konuştu! Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor

Rus devinden çarpıcı Türkiye mesajı: Boşluğu Türkler dolduruyor

Kararsız seçmen tarafını seçti! Birilerini perişan edecek anket

İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...

Selçuk Bayraktar o iddialara yanıt verdi! İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır
Dünya DSÖ'den Pakistan'da 15 tonluk yardım
Dünya

DSÖ'den Pakistan'da 15 tonluk yardım

DSÖ, Pakistan'a 15,6 tonluk tıbbi ekipman yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:59:00 -
DSÖ'den Pakistan'da 15 tonluk yardım

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a olumsuz etkilenen sağlık hizmetlerinin devamını sağlama amaçlı 15,6 tonluk tıbbi ekipman yolladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, acil durum için gerekli tıbbi malzemeyle dolu 2 geminin bugün Karaçi limanına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada aralarında kolerayla mücadele kiti, su ve çok amaçlı çadırların bulunduğu 15,6 tonluk malzemenin, 174 bin 816 dolar değerinde olduğu kaydedildi.

DSÖ Pakistan Temsilcisi Dr. Palitha Mahipala, sel felaketinin ülkede milyonlarca kişiyi etkilediğini vurgulayarak, "Sellerin ardından oluşabilecek salgın risklerini hafifletmek, sağlık hizmetlerine ulaşımı sağlamak, eksikleri kapatmak ve daha kötü senaryolara karşı hazırlıklı davranabilmek için ülkedeki yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mahipala, tıbbi ekipmanların sevkiyatında DSÖ'ye yardımcı olan Dubai hükümetine de teşekkürlerini iletti.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23