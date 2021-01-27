DSÖ'den Moderna aşısı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını hamilelerin güvenlik amacıyla olmaması gerektiği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği ifade edildi.
Öte yandan, açıklamada koronavirüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.
DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.