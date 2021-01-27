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Sağlık DSÖ'den Moderna aşısı uyarısı
Sağlık

DSÖ'den Moderna aşısı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını hamilelerin güvenlik amacıyla olmaması gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 05:14:00 -
DSÖ'den Moderna aşısı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada koronavirüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.

DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.

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