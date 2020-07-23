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Dünya

DSÖ'den korkutan koronavirüs aşısı açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan koronavirüs açıklamasında "İlk aşıyı 2021'den önce beklemeyin" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 00:56:00 -
DSÖ'den korkutan koronavirüs aşısı açıklaması!

Açıklamayı, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan yaptı. Coronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında “iyi ilerlemeler” sağlandığını, ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” ifadesini kullandı.

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