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Dünya DSÖ'den korkutan açıklama! 4 milyar kişi için büyük risk
Dünya

DSÖ'den korkutan açıklama! 4 milyar kişi için büyük risk

Yeniakit Publisher
2023-12-22 17:18:00 -
DSÖ'den korkutan açıklama! 4 milyar kişi için büyük risk

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın ve Pandemiye Hazırlık ve Önleme Departmanı Ekip Lideri Diana Rojas Alvarez, dünya genelinde yaklaşık 4 milyar kişinin dang humması virüsüne yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Alvarez, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, dünya genelindeki dang humması vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dang hummasının, enfekte sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara bulaşan en yaygın viral enfeksiyon olduğuna dikkati çeken Alvarez, bu hastalığın çoğunlukla tropikal ve subtropikal iklimlerdeki kentsel alanlarda görüldüğünü belirtti.

Alvarez, iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların arttığını ve enfekte sivrisineklerin daha fazla ülkede çoğalabileceğini vurgulayarak, bu yıl çok daha fazla ülkeden dang humması vakasının bildirildiğine işaret etti.

"Dünya genelinde yaklaşık 4 milyar kişi dang humması virüsüne yakalanma riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullanan Alvarez, bu hastalığa yakalananların birçoğunda semptom görülmediğini kaydetti.

Dang hummasının semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları ve mide bulantısı olduğunu dile getiren Alvarez, çoğu hastanın yaklaşık 2 hafta içinde iyileşebildiğini ancak bazılarında bunun ciddi bir hastalığa dönüşebildiğini de söyledi.
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Alvarez, "Şu anda dang humması için spesifik bir tedavi mevcut değil ancak erken teşhis ve uygun tıbbi bakıma erişim, şiddetli dang humması nedeniyle ölüm olasılığını azalttı. 2023 yılının başından bu yana dünya genelinde beş milyondan fazla vaka ve 5 binden fazla dang humması kaynaklı ölüm bildirildi. 2023'te şu ana kadar dang humması vakalarının 4,1 milyonu ABD'den rapor edildi. Bunu Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik takip etti." dedi.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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