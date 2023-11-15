DSÖ'den katil İsrail'e Şifa Hastanesi'ne müdahale tepkisi!

Kuşatma alındaki Şifa Hastanesi'ne dün gece saatlerinde siyonist askerler tarafından baskın düzenlendi.

Elektrik enerjisinin tükenmesi sonucu makineye bağlı prematüre bebeklerle yoğun bakım hastalarının şehit olduğu Şifa Hastanesi'nden cenazelerde çıkartılamıyor.

Filistinli şehitler hastanede kazılan toplu mezarlara defnedildi.

DSÖ İsrail’in Şifa Hastanesi başta olmak üzere hastanelere yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Son 3 gündür DSÖ'ye Gazze'deki ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi ulaşmadı, bu da sağlık sisteminin işleyişini değerlendirmemizi zorlaştırıyor. Bildiğimiz tek şey, Gazze'deki hastanelerin sadece dörtte birinin hala çalışmakta olduğudur. 36 hastaneden 26'sı hasar alması ya da yakıtlarının bitmesi nedeniyle şu anda kapalı durumda" dedi.

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İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’ne yönelik askeri müdahalesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, şöyle devam etti:

Hastaneler savaş alanı değildir. Personel ve hastaların güvenliği konusunda son derece endişeliyiz. Onları korumak her şeyden önemlidir. DSÖ'nün Şifa Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarıyla irtibatı kesildi. Ancak açık olan bir şey var. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları, ambulanslar ve hastalar tüm savaş eylemlerine karşı korunmalı ve güvence altına alınmalıdır. Sağlık tesisleri askeri amaçlarla kullanılsa bile, ayrımcılık, ihtiyat ve orantılılık ilkeleri her zaman geçerlidir. Hastaların ve personelin güvenliğinin yanı sıra daha geniş toplumdaki sağlık sistemlerinin bütünlüğü de büyük önem taşımaktadır. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir.