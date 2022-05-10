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Sağlık DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması
Sağlık

DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması

Bazı ülkelerde ortaya çıkan gizemli hepatitin şimdiye kadar 348 kişiye bulaştığını belirten DSÖ, virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 21:07:00 -
DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirdi.

DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında hepatit vakalarının güncel durumuna ilişkin soruyu cevapladı.

Örgütün üye ülkelerden gelen 348 hepatit vakayı doğruladığını belirten Easterbrook, 70 vakanın ise doğrulanma aşamasında olduğunu kaydetti.

En kuvvetli ihtimal adenovirüs

Easterbrook, vakaların görüldüğü ülkelerde geçen hafta yapılan ek araştırmaların nedeni belirsiz hepatit virüsüne dair daha somut neticeler verdiğini belirterek "İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiği ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisi incelendi. An itibarıyla bu virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor, fakat Kovid-19'un bu virüsteki muhtemel rolünü, vakaların Kovid-19 koenfeksiyonu veya geçmiş enfeksiyonlarla alakalı olup olmadığını da ciddi oranda dikkate alıyoruz." açıklamasında bulundu.

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