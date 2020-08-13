  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

DSÖ'den diş hekimlerine uyarı: Acil olmayan tedaviler ertelenmeli

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı yeni bir açıklamayla birlikte koronavirüsün yayılması açısından kritik bir öneme sahip olduğu için diş hekimlerine çağrıda bulunarak acil olmayan tedavilerin ertelenmesini tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 06:17:00 -
DSÖ'den diş hekimlerine uyarı: Acil olmayan tedaviler ertelenmeli

Koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden tavsiye niteliğinde bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yayılması açısından risk teşkil ettiği için acil olmayan diş tedavilerinin ertelenmesi konusunda diş hekimlerine çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, diş hekimlerinin tedavi ve muayene sırasında hastalarıyla son derece yakın temas halinde oldukları gerekçesiyle enfekte olma ihtimallerinin son derece yüksek olduğu ve böylece koronavirüsün yayılması konusunda yüksek risk taşıdıkları belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'a en büyük desteği bakın hangi parti verdi
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'a en büyük desteği bakın hangi parti verdi

Millet İttifakı’ndaki partilere yakın duran çalışmalar yapan Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin son anket osn..
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yu..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı