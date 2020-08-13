DSÖ'den diş hekimlerine uyarı: Acil olmayan tedaviler ertelenmeli

Koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden tavsiye niteliğinde bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yayılması açısından risk teşkil ettiği için acil olmayan diş tedavilerinin ertelenmesi konusunda diş hekimlerine çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, diş hekimlerinin tedavi ve muayene sırasında hastalarıyla son derece yakın temas halinde oldukları gerekçesiyle enfekte olma ihtimallerinin son derece yüksek olduğu ve böylece koronavirüsün yayılması konusunda yüksek risk taşıdıkları belirtildi.