  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

DSÖ’den dehşete düşüren koronavirüs aşısı yorumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs aşısı için umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığı da bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 23:21:00 -
DSÖ’den dehşete düşüren koronavirüs aşısı yorumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan basın toplantısında konuyla ilgili "sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tedros, tüm dünyadaki insanların sosyal mesafe başta olmak üzere önlemlere uymasını, elleri yıkayarak, maske takmaya devam etmesini istedi.

Küresel çapta Covid 19 tanısı koyulanların sayısı 18 milyona çıktı. Can kaybı sayısı ise 700 bine yaklaşmış durumda.

Kurumun Cenevre'deki merkezinde konuşan Ghebreyesus, bağışıklık sistemi üzerindeki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Birden fazla aşı çalışması şu anda klinik testlerdeki üçüncü aşamaya geçmiş durumda. Hepimiz, enfeksiyonları önleyecek birden fazla aşıya sahip olmayı umuyoruz. Ancak sihirli bir anahtar henüz bulunmuş değil, belki de hiçbir zaman bulunmayacak."

Doktor Tedros, koronavirüs teşhisi konulan annelerin de, çocuklarını emzirmeye devam etmeye cesaretlendirilmeleri gerektiğini de savundu.

WHO Başkanı, anne sütünün yararının, enfeksiyon riskinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Toplam 165 aşı çalışması devam ediyor

Dünyada şu anda temel olarak iki farklı aşı çalışması yürütülüyor. Birinci kategoride, virüsün genetik kodu üzerinden aşı üretilmesi amaçlanıyor. Diğerinde ise zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş virüs üzerinden çalışma yürütülüyor.

Uzmanlar farklı aşı çalışmalarının başarılı olmasının da önemini vurguluyor.

Olası aşıların, farklı insan grupları üzerinde enfeksiyon oluşumunu önleme görevi görebileceği değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 165 aşı çalışması devam ediyor.

Türkiye'den Boğaziçi, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk, Acıbadem, Erciyes ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri de aşı geliştirme yarışına dahil olan kurumlardan.

 

DSÖ’den korkutan açıklamalar: Pandemi hız kazanmaya devam ediyor
DSÖ’den korkutan açıklamalar: Pandemi hız kazanmaya devam ediyor

Dünya

DSÖ’den korkutan açıklamalar: Pandemi hız kazanmaya devam ediyor

DSÖ koronavirüs rakamlarını açıkladı! Dehşete düşüren bilanço
DSÖ koronavirüs rakamlarını açıkladı! Dehşete düşüren bilanço

Dünya

DSÖ koronavirüs rakamlarını açıkladı! Dehşete düşüren bilanço

DSÖ: Gençler salgının bulaşma oranını arttırıyor
DSÖ: Gençler salgının bulaşma oranını arttırıyor

Dünya

DSÖ: Gençler salgının bulaşma oranını arttırıyor

Batı sınıfta kaldı! DSÖ o ülkeyi örnek diye gösterdi
Batı sınıfta kaldı! DSÖ o ülkeyi örnek diye gösterdi

Dünya

Batı sınıfta kaldı! DSÖ o ülkeyi örnek diye gösterdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bu örgüt laf yapacağına iş yapsa daha makul olur.kime hizmet ettigi belli degil.truph haklı bence
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı