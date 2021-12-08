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Sağlık DSÖ’den Avrupa'da çocuklar için corona virüs uyarısı
Sağlık

DSÖ’den Avrupa'da çocuklar için corona virüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ofisi, kıtada görülen corona virüs vakaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:03:00 - 2021-12-08 19:04:45
DSÖ’den Avrupa'da çocuklar için corona virüs uyarısı

DSÖ Avrupa bölge direktörü Dr. Hans Kluge, 5 ila 14 yaş grubundaki çocukların bölgede bildirilen en yüksek Covid-19 enfeksiyonu oranlarını oluşturduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ofisi yaptığı açıklamada, 5 ila 14 yaş grubundaki çocukların artık bölgede bildirilen en yüksek Covid-19 enfeksiyonu oranlarını oluşturduğunu söyledi.

DSÖ Avrupa bölge direktörü Dr. Hans Kluge tarafından yapılan açıklamada, aşı zorunluluklarının “son çare” olması gerektiği belirtilirken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, önceki tepe seviyelerin önemli ölçüde olduğunu aktarıldı.

Kluge, Orta Asya'ya uzanan 53 ülkede son iki ay içerisinde corona virüs vakalarının ve ölümlerinin iki katından fazla arttığını bildirdi.

Delta varyantının bölgede hala en yaygın varyant olduğunu ve tehdidinin devam ettiğini belirten Hans Kluge, 21 ülkede 432 Omicron varyantı vakasının görüldüğünü sözlerine ekledi.

Danimarka, Kopenhag'daki DSÖ Avrupa merkezinde konuşan bölge direktörü, "Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da baskın olmaya devam ediyor. Covid-19 aşılarının ciddi hastalıkları ve buna bağlı ölümleri azaltmada etkili olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Tespit edilen son corona virüs varyantı olan Omicron ile ilgili bilgilerin henüz kesinlik kazanmadığının altını çizen Kluge, bölgedeki gençler arasındaki vakalardaki hızlı artış nedeniyle ülkeleri “çocukları ve okulları korumaya” çağırdı.

Covid-19 insidansının küçük çocuklar arasında bazı yerlerde ortalama nüfustan iki ila üç kat daha yüksek olduğunu söyleyen direktör, çocuklarda, yaşlılar, sağlık çalışanları ve daha zayıf bağışıklık sistemi olan insanlar gibi daha savunmasız popülasyonlara göre daha az ciddi vaka yaşadıklarını vurguladı.

Kluge ayrıca aşılama zorunluluklarına karşı çıkarken, bu durumun “son çare” olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) sağlık ajansının geçen hafta yayımlanan haftalık epidemiyolojik raporuna göre, Avrupa kıtası geçtiğimiz hafta dünyada görülen vakaların yüzde 70’ini, can kayıplarının ise yüzde 61’ini oluştururken, pandeminin merkez üssü olarak görülüyor.

 

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