DSÖ’den ‘adaletsizlik’ açıklaması: Sosyal ve ekonomik bozulma uzayacak!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde bugüne kadar 5,7 milyar doz Covid-19 aşısı uygulandığına, Afrika kıtasının ise bu aşılardan sadece yüzde 2 pay alabildiğine dikkati çekti.

DSÖ'nün hedefinin küresel olarak yıl sonuna kadar dünyada her ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanması olduğunu yenileyen Ghebreyesus, Afrika'da bu hedefe yalnızca iki ülkenin ulaşabildiğini aktardı.

Dünyadaki Covid-19 aşılarının paylaşımındaki eşitsizliğe tepki gösteren Ghebreyesus, bunun sürmesi halinde virüsteki değişimin süreceği ve aşıları daha az etkili hale getiren yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla 141 ülkeye yaklaşık 260 milyon doz aşı sevkiyatı yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, aşı üreticisi firmaların yüksek gelirli ülkelerle ikili anlaşmalar yapmasının işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.