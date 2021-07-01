DSÖ'den AB’ye uyarı: Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları yeniden artışta
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un Hindistan'da görülen varyantı (Delta) nedeniyle Avrupa'daki vakaların yeniden yükselişte olduğunu duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki Covid-19 vaka sayısında 2 aydan uzun süredir devam eden düşüşün son bulduğunu, kurallara uyulmadığı taktirde yeni bir dalganın geleceği uyarısında bulundu.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, geçen hafta vaka sayısının yüzde 10 arttığını açıkladı. Kluge bu artışta artan seyahat ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesinin payı olduğuna dikkat çekti.