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DSÖ'den AB’ye uyarı: Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları yeniden artışta
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Gündem DSÖ'den AB’ye uyarı: Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları yeniden artışta
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DSÖ'den AB’ye uyarı: Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları yeniden artışta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un Hindistan'da görülen varyantı (Delta) nedeniyle Avrupa'daki vakaların yeniden yükselişte olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 14:21:00 -
DSÖ'den AB’ye uyarı: Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları yeniden artışta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki Covid-19 vaka sayısında 2 aydan uzun süredir devam eden düşüşün son bulduğunu, kurallara uyulmadığı taktirde yeni bir dalganın geleceği uyarısında bulundu.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, geçen hafta vaka sayısının yüzde 10 arttığını açıkladı. Kluge bu artışta artan seyahat ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesinin payı olduğuna dikkat çekti.



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