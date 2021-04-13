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Dünya DSÖ uyardı: Hemen kapatılmalı!
Dünya

DSÖ uyardı: Hemen kapatılmalı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklara neden olabileceğini belirterek, pazarların kapatılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 11:56:00 -
DSÖ uyardı: Hemen kapatılmalı!

Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayıldığı iddia edilen koronavirüs salgınına ilişkin DSÖ'den yeni bir açıklama geldi.

Daha önce Wuhan'da incelemeler de yaparak rapor hazırlayan kuruluş, Kovid-19 gibi salgın hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek için hayvan pazarlarının kapatılması çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu.

DSÖ’den yapılan açıklamada, “hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır. Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır” denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.

DSÖ'nün Vuhan raporu

Öte yandan, DSÖ'nün Kovid-19’un kaynağını tespit etmek için Çin'in Vuhan kentinde yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapor basına sızmıştı. Raporda, Kovid-19’un bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilirken, “Yarasalarda tespit edilen virüs ile Covid-19 arasındaki kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu” bildirilmişti.

Milyonlarca kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinin deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığı ileri sürülmüştü.

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Yorumlar

Cecen

He evet tavuklarda gripliydi itlaf edilince keneler bastı anlasılan bunlar bize labaratuvar et yidirmeye yeminli
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dürüst

EY DSÖ;KİMİN BOROZANCILIĞINI YAPTIĞIN BELLİ,ÖNCE SEN AĞZINI KAPAT Kİ,SONRA DİĞERLERİ KAPATILSIN.SALGIN SÜRESİNCE ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEK DIŞINDA NE YAPTIN,HANGİ MAZLUM ÜLKEYE-HALKA İYİ BİR YARDIM YAPTIN.?????
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