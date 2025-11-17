  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık DSÖ uyardı: Avrupa’da gençlerin ruh sağlığı krizi derinleşiyor
Sağlık

DSÖ uyardı: Avrupa’da gençlerin ruh sağlığı krizi derinleşiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DSÖ uyardı: Avrupa’da gençlerin ruh sağlığı krizi derinleşiyor

DSÖ’nün yeni raporu, Avrupa’daki çocuk ve gençler arasında ruh sağlığı krizinin hızla derinleştiğini ortaya koyarak ülkeleri acil eyleme çağırıyor.

Bir rapora göre, Avrupa’daki çocuklar ve ergenler arasında ruh sağlığı sorunları giderek büyüyen bir kriz haline geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) analizine göre, 20 yaşın altındaki her yedi Avrupalıdan biri bir ruh sağlığı rahatsızlığına sahip; bu, son 15 yılda üçte birlik bir artış anlamına geliyor.

Kızlar orantısız biçimde etkileniyor; 15-19 yaş arasındaki her dört kızdan biri bir ruh sağlığı sorunu bildiriyor.

Son yıllarda gençlerin ruh sağlığına ilişkin endişeler arttı; bu yılın başlarında yayımlanan bir raporsosyal izolasyon, COVID-19 pandemisi, devam eden jeopolitik çatışmalar ve sosyoekonomik istikrarsızlığı ruh sağlığı sorunlarının olası tetikleyicileri olarak gösterdi.

 

Söz konusu rapor, Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’ndaki gençlerin, İzlanda ve Danimarka ile birlikte ruhsal iyi oluşta en üst sıralarda yer aldığını; Ukrayna, Kıbrıs ve Polonya’dakilerin ise en düşükler arasında bulunduğunu ortaya koydu.

DSÖ raporu, blok genelinde profesyonel ruh sağlığı desteğine erişimin hâlâ sorun olduğunu vurguladı. Avrupa ülkelerinin yaklaşık dörtte birinde gençlere yönelik toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri bulunmuyor; her beş ülkeden birinde ise ruh sağlığına özel politikalar yok.

“Bu rapor bir uyarı niteliğinde,” dedi DSÖ’de hasta güvenliği ve sağlık hizmeti kalitesi üzerine çalışan Dr. João Breda.

“Her çocuk ve genç, ruh sağlığı desteği ve yüksek kaliteli bakımdan yararlanma hakkına sahiptir,” diye ekledi.

Rapor, Avrupa ve Orta Asya’daki 53 ülkeden oluşan DSÖ’nün Avrupa Bölgesi genelinde çocuk ve genç ruh sağlığına ilişkin verileri kapsamlı biçimde derleyen ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Yeterli yüz yüze bakımın acil gerekliliğinin altını çiziyor; özellikle gençlerin duygusal destek için ChatGPT gibi yapay zekâ (YZ) sohbet botlarına giderek daha fazla başvurduğu bir dönemde. Bu durum kimi zaman trajik sonuçlara yol açabiliyor.

DSÖ, ülkeleri gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek için adımlar atmaya çağırdı; buna ruh sağlığı hizmetlerine yatırım yapmak ve programları çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını daha etkili biçimde karşılayacak şekilde yeniden tasarlamak da dahil.

“Şimdi harekete geçerek ülkeler, gelecek nesillerin gelişmesine yardımcı olacak dayanıklı sistemler kurabilir,” dedi Breda.

Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor: İşte hastaların son dönemdeki en büyük hatası
Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor: İşte hastaların son dönemdeki en büyük hatası

Sağlık

Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor: İşte hastaların son dönemdeki en büyük hatası

Erkeklere kötü haber: Meme kanserine yakalanabilirsiniz
Erkeklere kötü haber: Meme kanserine yakalanabilirsiniz

Sağlık

Erkeklere kötü haber: Meme kanserine yakalanabilirsiniz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23