DSÖ uyardı: Avrupa’da gençlerin ruh sağlığı krizi derinleşiyor

Bir rapora göre, Avrupa’daki çocuklar ve ergenler arasında ruh sağlığı sorunları giderek büyüyen bir kriz haline geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) analizine göre, 20 yaşın altındaki her yedi Avrupalıdan biri bir ruh sağlığı rahatsızlığına sahip; bu, son 15 yılda üçte birlik bir artış anlamına geliyor.

Kızlar orantısız biçimde etkileniyor; 15-19 yaş arasındaki her dört kızdan biri bir ruh sağlığı sorunu bildiriyor.

Son yıllarda gençlerin ruh sağlığına ilişkin endişeler arttı; bu yılın başlarında yayımlanan bir raporsosyal izolasyon, COVID-19 pandemisi, devam eden jeopolitik çatışmalar ve sosyoekonomik istikrarsızlığı ruh sağlığı sorunlarının olası tetikleyicileri olarak gösterdi.

Söz konusu rapor, Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’ndaki gençlerin, İzlanda ve Danimarka ile birlikte ruhsal iyi oluşta en üst sıralarda yer aldığını; Ukrayna, Kıbrıs ve Polonya’dakilerin ise en düşükler arasında bulunduğunu ortaya koydu.

DSÖ raporu, blok genelinde profesyonel ruh sağlığı desteğine erişimin hâlâ sorun olduğunu vurguladı. Avrupa ülkelerinin yaklaşık dörtte birinde gençlere yönelik toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri bulunmuyor; her beş ülkeden birinde ise ruh sağlığına özel politikalar yok.

“Bu rapor bir uyarı niteliğinde,” dedi DSÖ’de hasta güvenliği ve sağlık hizmeti kalitesi üzerine çalışan Dr. João Breda.

“Her çocuk ve genç, ruh sağlığı desteği ve yüksek kaliteli bakımdan yararlanma hakkına sahiptir,” diye ekledi.

Rapor, Avrupa ve Orta Asya’daki 53 ülkeden oluşan DSÖ’nün Avrupa Bölgesi genelinde çocuk ve genç ruh sağlığına ilişkin verileri kapsamlı biçimde derleyen ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Yeterli yüz yüze bakımın acil gerekliliğinin altını çiziyor; özellikle gençlerin duygusal destek için ChatGPT gibi yapay zekâ (YZ) sohbet botlarına giderek daha fazla başvurduğu bir dönemde. Bu durum kimi zaman trajik sonuçlara yol açabiliyor.

DSÖ, ülkeleri gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek için adımlar atmaya çağırdı; buna ruh sağlığı hizmetlerine yatırım yapmak ve programları çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını daha etkili biçimde karşılayacak şekilde yeniden tasarlamak da dahil.

“Şimdi harekete geçerek ülkeler, gelecek nesillerin gelişmesine yardımcı olacak dayanıklı sistemler kurabilir,” dedi Breda.