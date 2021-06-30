DSÖ, şimdi de Çin’e “sıtmadan arındırılmış ülke” sertifikası verdi

Yeni Akit Ankara

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bugün yapılan açıklamada, 70 yıllık sıkı çalışmanın ardından Çin’in sıtmadan arındırılmış ülke sertifikasını aldığı duyuruldu. DSÖ, bunun, 1940’larda her yıl 30 milyon sıtma vakası bildiren bir ülke için dikkate değer bir başarı olduğunun altını çizdi. DSÖ Genel Direktörü, “Bugün Çin halkını sıtmayı ortadan kaldırdığı için tebrik ediyoruz, bu başarı onlarca yıllık isabetli ve sürekli adımların ardından elde edildi” dedi. Gittikçe daha fazla ülkenin sıtma olmayan ülkeler listesine alınmasıyla, DSÖ sıtmasız bir geleceğin mümkün bir hedef olduğunu belirtti. Küresel olarak, en son El Salvador (2021), Cezayir (2019), Arjantin (2019), Paraguay (2018) ve Özbekistan (2018) dahil olmak üzere toplam 40 ülke ve bölge DSÖ’nün sıtmadan arındırılış ülke sertifikasını edindi.

Çin’e methiyeler düzdüler!

DSÖ’ye göre, 1950’lerden beri Çin sağlık birimleri, sıtma riski altındaki insanlara önleyici sıtma ilaçlar verme ve hastalara tedavi sağlama yoluyla sıtmanın yayılmasını durdurmaya çaba harcıyor. Çin ayrıca sivrisinek üreme alanlarını azaltmak için büyük çaba sarf ederek bazı bölgelerde evlerde böcek ilacı kullanımına özen gösterdi. Çin hükümetinin ve halkının sıtmanın ortadan kaldırılması sürecini hızlandırmak için hep yeni yollar aramakta olduğuna dikkat çeken DSÖ Küresel Sıtma Programı Direktörü Dr. Pedro Alonso, “On yıllardır Çin, sıtmayı önleme ve tedavi etmeye dair kalıplaşmış bir zihniyetten kurtulmayı başardı. Bu elverişli bir rol oynayarak dünya çapında önemli bir zincirleme reaksiyon yarattı” dedi. 1980’lerde DSÖ’nün sıtmayı kontrol etmek için cibinlik kullanılmasını önermesinden çok önce, Çin, dünyada sıtmayı önlemek için ilaçlı cibinlik kullanmaya çalışan ilk ülkelerden biri oldu.