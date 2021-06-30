  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu soru Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak ve diğerlerine… Kılıçdaroğlu’nun Danıştay tehdidine karşı ne düşünüyorsunuz?

Fransız vekilden ülkesine "Müslümanlık" uyarısı! "Milyonlarca Müslüman vatandaşımızı..."

Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması: Söz konusu değil

Alanya’da alçaklık! Başörtülü YKS öğrencisiyle dalga geçilmiş

Türkiye teklifte bulunmuştu! ABD’den açıklama geldi: İç savaş çıkacak

Bakan Soylu açıkladı: Hedefimiz 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak

23 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

CHP'liler İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na şikayet etti! Abdullah Gül'e neler tahsis edilmiş neler...

Dolar yükseldi ama... Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor!

Goebbels’in çocukları! Zillet İttifakı ve medyası, Nazilerin propaganda bakanı gibi çalışıyor!
PKK'nın siyasi kolu HDP'den şov! Kendileri çaldı kendileri oynadı
Adını verdiği ülkede heykelini yıktılar
MHP’den CHP’ye sert tepki!
İsrailli vekilden skandal sözler: Yahudi olmayanlarla evlenen Yahudiler öldürülsün
Gündem DSÖ, şimdi de Çin’e “sıtmadan arındırılmış ülke” sertifikası verdi
Gündem

DSÖ, şimdi de Çin’e “sıtmadan arındırılmış ülke” sertifikası verdi

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin ölümüne, dünya ekonomisinin çökmesine neden olan Koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele sürecinde, Çin’i sürekli kollayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta ABD olmak üzere ekonomisi ve halkı zarar gören ülkelerin tepkisine neden olmuştu. DSÖ, şimdi de Çin’i “sıtmadan arındırılmış ülke” ilan ederek adeta Komünist diktatörlükle yönetilen ülkenin imajına yeni cila vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:36:00 -
DSÖ, şimdi de Çin’e “sıtmadan arındırılmış ülke” sertifikası verdi

 Yeni Akit  Ankara 

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bugün yapılan açıklamada, 70 yıllık sıkı çalışmanın ardından Çin’in sıtmadan arındırılmış ülke sertifikasını aldığı duyuruldu. DSÖ, bunun, 1940’larda her yıl 30 milyon sıtma vakası bildiren bir ülke için dikkate değer bir başarı olduğunun altını çizdi. DSÖ Genel Direktörü, “Bugün Çin halkını sıtmayı ortadan kaldırdığı için tebrik ediyoruz, bu başarı onlarca yıllık isabetli ve sürekli adımların ardından elde edildi” dedi. Gittikçe daha fazla ülkenin sıtma olmayan ülkeler listesine alınmasıyla, DSÖ sıtmasız bir geleceğin mümkün bir hedef olduğunu belirtti. Küresel olarak, en son El Salvador (2021), Cezayir (2019), Arjantin (2019), Paraguay (2018) ve Özbekistan (2018) dahil olmak üzere toplam 40 ülke ve bölge DSÖ’nün sıtmadan arındırılış ülke sertifikasını edindi.

Çin’e methiyeler düzdüler!

DSÖ’ye göre, 1950’lerden beri Çin sağlık birimleri, sıtma riski altındaki insanlara önleyici sıtma ilaçlar verme ve hastalara tedavi sağlama yoluyla sıtmanın yayılmasını durdurmaya çaba harcıyor. Çin ayrıca sivrisinek üreme alanlarını azaltmak için büyük çaba sarf ederek bazı bölgelerde evlerde böcek ilacı kullanımına özen gösterdi. Çin hükümetinin ve halkının sıtmanın ortadan kaldırılması sürecini hızlandırmak için hep yeni yollar aramakta olduğuna dikkat çeken DSÖ Küresel Sıtma Programı Direktörü Dr. Pedro Alonso, “On yıllardır Çin, sıtmayı önleme ve tedavi etmeye dair kalıplaşmış bir zihniyetten kurtulmayı başardı. Bu elverişli bir rol oynayarak dünya çapında önemli bir zincirleme reaksiyon yarattı” dedi. 1980’lerde DSÖ’nün sıtmayı kontrol etmek için cibinlik kullanılmasını önermesinden çok önce, Çin, dünyada sıtmayı önlemek için ilaçlı cibinlik kullanmaya çalışan ilk ülkelerden biri oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

Anlaşılan DSÖ , Çin e Çalışıyor.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay