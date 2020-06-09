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Dünya

DSÖ koronavirüs ile ilgili güzel gelişmeyi açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs bulaşan ancak belirti göstermeyen hastaların virüsü bulaştırma riskinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:30:00 -
DSÖ koronavirüs ile ilgili güzel gelişmeyi açıkladı

DSÖ, corona virüs enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüs (Covid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

Asemptomatik birinden bulaşma oranı düşük

Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Daha önce aksini iddia etmişlerdi

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

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