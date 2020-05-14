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Dünya

DSÖ: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, koronavirüs salgınının kıtada yetersiz beslenen 200 milyondan fazla kişinin durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:59:00 -
DSÖ: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Afrika’daki gıda güvenliğinin acil bir durum olduğunu ifade ederek, yetersiz beslenenlerin bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu vurguladı.

200 milyon kişinin halihazırda yeterli gıdaya ulaşamadığını aktaran Moeti, "Kovid-19, durumu daha da kötüleştiriyor." dedi.

"Seçimler yapılabilir"

Moeti, temel gereksinimlerin karşılanmasının devam etmesi gerektiğine işaret ederek, Birleşmiş Milletler'in yaptığı son raporda, AIDS’e yönelik çalışmaların durması halinde 6 ayda yarım milyon kişinin ölebileceğinin ortaya konulduğunu kaydetti.

Salgının seçimlerin ertelenmesine ilişkin bir tartışmayı da beraberinde getirdiğine değinen Moeti, "Bazı ülkelerin uygun koşulları sağlayarak seçimleri yaptığını gördük, demek ki yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

70 binden fazla vaka bildirilen Afrika ülkelerinde şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

 

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